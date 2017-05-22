Çift forvet şart

Bu yılın en kaliteli ve heyecanlı geçen maçlarından birini izledik dün. Her iki takımın da hedeflerine ulaşabilmeleri için kazanmaları gerekiyordu. Bundan dolayı kimsenin oyunu savsaklama lüksü yoktu.

Direkler her iki takımın da gole ulaşmasını engelledi.

Oyunun üçte ikilik bölümünde maça hakim ve oyunun üstünlüğü tartışmasız Trabzonspor'daydı.

Fakat bu olumlu oyun karşılığında beklediği gole ve galibiyete bir türlü kavuşamadı.



Direkleri geçemediler

Geri kalan zaman içerisinde ise Başakşehir oyunda bir miktar daha üstünlük kurmaya başladı. Nitekim iki net pozisyonda yine direkler skorun değişmesine engel oldu.

Trabzonspor yine bir santrfor sıkıntısını yaşadı. Bu da bize Trabzonspor'un başarılı olabilmesi için tereddütsüz çift santrfor oynamak zorunda olduğunu gösteriyor.

Eldeki imkanlar şu anda bu oyun formatını yansıtmakta...

Zira ne Rodellega ne de N'Doye bu takımı tek başına bir forvet olarak taşıyacak gücü ve klası olmadığı ortadadır.

Bu arada 75. dakikadan sonra Yusuf'un da oyundan düşmesi ilk yarıda fazla efor sarf etmiş olmasına bağlanabilir.

Orta saha ve savunma dün diğer maçlara nazaran çok daha derli toplu ve topla oynamada, yardımlaşmada biraz daha iyi gözüktü.

Forma giymesi beklenmeyen Bero ise özellikle ilk yarıda başarı olmasına rağmen ikinci devre bu tempoyu ve direnci devam ettiremedi.



En mutlusu Beşiktaş'tır

Kaçan pozisyonlar, güzel futbol ve iyi bir mücadele gördük. Taraftarlar skor hariç stadyumdan memnun ayrılmıştır.

Başakşehir'i tebrik etmek gerekiyor.

Oyun tasarımı ve saha içi yayılım konularında hayli başarılı bir ekip...

Bulunduğu yere hakkıyla gelmiş ve spor kamuoyu tarafından da takdir edilmesi gereken bir takım. Maçın özü ve özeti bu...

Puanlar paylaşıldı, iki takım da istediğini alamadı.

Skora baktığımız zaman esas mutlu takım Beşiktaş olsa gerek.