Futbolun cilvesi

Futbol yerine itmeyi kakmayı ön plana çıkartırsak her derbiden sonra futbol da futbol diye yakınıp dururuz. Dün akşam tekmesi, çekmesi bol bir maç izledik. Böyle maçların bir kazananı olsa da futbolumuzun kazandığı bir şey yok. Gerginlik ve hakem eleştirisinin ilerisine geçemiyorsunuz.

Dün maçın ilk yarısının kararını Dick Advocaat verdi. İsmail tercihi, eski antrenman arkadaşı Quaresma için çok ama çok mutluluk vericiydi. 45 dakika boyunca Portekizli, İsmail ile kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı. Advocaat, ona kemendi atmak üzereyken yani devre biterken İsmail'in arkasına sarkan Q7 golü hazırladı. Tabii o pozisyonda Aboubakar'a topu vurduran Kjaer- Skrtel ikilisi de yarıca sorgulanmalı.



Acayip bir gol yediler

Beşiktaş, ilk yarıda bu madeni sadece bir golle değerlendirebildi. Topu Fenerbahçe onlara bırakmıştı. Üstelik orta sahayı da kolay geçiyorlardı. Ama sezonun yıldızı Talisca, bu bölümde arkadaşlarına ayak uyduramadı.

İkinci yarıda Fenerbahçe, Ozan ve Salih ile oyundaydı. Ozan belki ideal sağ bek değil ama Hasan Ali yerine geçti en azından. Beşiktaş ideal oyunundan uzak olsa da oturmuş oyun planı sayesinde pozişyon üretti. Ama rakip 9 kişi kaldıktan sonra yedikleri acayip gol kırılganlıklarının göstergesiydi. Fenerbahçe belki de en ihtimali düşük anda Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesine limon sıktı.

Fırat Aydınus çok tartışıldı. Bu maçta kartını göstermemeye çalıştı. Tehlikeli bir yol seçti. Bazıları tamam ama özellikle Tolgay ve Alper'in sahada kalmaları oyunun çirkinleşmesine neden oldu. Her türlü faul mübah hale geldi. Maçın sonunda gelen kırmızılar netti ama acaba maçın başında doğru kartlar çıksa bunlar yaşanır mıydı bilinmez.