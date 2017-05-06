 Altın gol – Mert Aydın – Fotomaç
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HEPSİ
    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Altın gol

    Başakşehir geçen hafta Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle yeniden yarışa dönmüştü. Derbi haftasında Antalya deplasmanından 3 puan alırsa değişik senaryoların akıllara geleceğinin farkındaydı. Antalyaspor ise Avrupa kupalarına aday olabilmek için kazanmak istiyordu.
    Antalya'nın hızlı başlangıcının ardından Emre önderliğinde topu daha iyi kullanan bir Başakşehir vardı. Ama pozisyon üretmek konusunda aynı başarıyı gösteremediler.
    Cengiz ve İrfan'dan hocanın istediği performansı aldığını söylemek zor. Adebayor'un şutunda da Ferhat başarılıydı.
    İkinci yarıda Visca katıldı Emre'ye. Ancak Charles'ın ateşlediği takım savunmasından geçmek kolay değildi. Visca'nın penetresinde Adebayor'un attığı gol yanlış bir ofsayt kararına kurban gitti. Çünkü top, Visca'dan değil Diego Angelo'dan gelmişti.

    Avcı doğru bir risk aldı
    Antalyaspor, topu rakibe verdi. Ancak istediği kontratakları bulma ve topu Eto'o ile buluşturma konusunda başarılı olamadı.
    Başakşehir ise rakibi açabilme adına Mustafa ve Napoleoni'yi oyuna aldı.
    Duran toplarda Yalçın'ı aradıklarını söylemek yanlış olmaz. Napoleoni, Avcı'nın aldığı riskin doğru olduğunu gösterdi.
    Geçen haftaki galibiyetin ardından da bu maçın zor olacağını düşünüyordum.
    Başakşehir, topu kendisine veren takımlar karşısında sıkıntı yaşıyor.
    Abdullah Avcı mecburen büyük risk aldı. Bu galibiyetle Beşiktaş'ın derbiye biraz daha stresli çıkmasına neden olacak Başakşehir.
    Ancak kalan 4 maç da bu maç kadar zor geçecektir.
    Rakipler topu hemen Başakşehir'e verecektir.
    Ama sezon sonunda mutlu sona ulaşılırsa Napoleoni'nin bu golü asla unutulmayacak.

    • Mert Aydın Mert Aydın
      1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
      1. E-Posta: mert.aydin@fotomac.com.tr
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