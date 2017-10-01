Ciddiyet...

Hakem Alper Ulusoy'un uydurma penaltısıyla skor 2-2'ye geldiğinde dakika 84'tü. Önce Galatasaraylı oyuncular kendilerine "Biz Karabük önünde nasıl bir haldeydik?" diye sormalılar...

Hiç bir maç kağıt üzerinde kazanılmıyor.

Taraftarlar "4 atarız, 5 atarız" zihniyetindeydi.

Galatasaraylı futbolcular da gala gecesine çıkmış rahatlıktaydı.

Bu sezon Türk Telekom'da Galatasaray'ın hem fizik olarak hem mücadele olarak zorlayan ilk ekip Karabük oldu.

Başta Belhanda olmak üzere bir çok oyuncu pas verme konusunda çok laubali idi.

Özellikle Galatasaraylı oyuncuların kaptırdığı topları, aç kurt gibi bekleyen Karabüklü oyuncular hemen hızlı hücuma taşıdı.

90 dakika boyunca Karabük, Galatasaray'ı bekledi kontrayı kovaladı.

Hücumu forse eden ise hep Galatasaray'dı.

Ancak final paslarında başta Rodrigues olmak üzere Karabükspor kalesi önünde yaşanan pozisyonlarda özellikle Gomis'e gol attırmaya çalışmaları çok büyük hataydı.

Yani Galatasaraylı oyuncular sahada Karabük yokmuş gibi oynamaya çalıştılar.



?Gomis'in gücü bitmiş

Yedi gole imza koyan Gomis'in Bursa maçı dahil iki haftadır ayakta duracak gücü yoktu.

Tudor maalesef Gomis'teki bu zaafiyeti göremedi ve yerine Eren'i alma cesaretini gösteremedi.

Feghouli, Belhanda ve Rodrigues üçlüsünün ısrarla kendilerinin gol yapabilecekleri pozisyonlarda Bafetimbi Gomis'e pas vermeleri Galatasaray'ın farkı arttırmasını engelledi.

Maicon hakemin uydurma penaltısına "Ben yapmadım" diyerek uzun süre itiraz etmişti.

Galatasaray seyircisi de 2-2'den sonra takımını ileri iten müthiş bir tezahürat ortaya koydu.

Bu destekle maçı bırakmayan Galatasaray, Karabük'ün üzerine yüklenirken sonuca itiraz eden, teslimiyetçi bir ruh sergilemeyen Maicon ileri çıkıp golü atarak Galatasaray'ın kazanmasını sağladı.

Galatasaraylı oyuncular galibiyete rağmen dünkü maçtan ders çıkarmalı ve kafalarında "küçük takım, büyük takım ayrımı" yapmamalıdır.

Eğer rakibi küçük görürsen her zaman Maicon gibi bir oyuncu çıkıp seni korku tünelinden alıp, galibiyete taşıyamaz.

Futbolda başarının anahtarı ciddiyet, ciddiyet, ciddiyettir...