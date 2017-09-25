Sihirbaz Tudor

Galatasaray'ın son 20 dakikada maçı döndürmesi sihirbazlık olaylarına benziyor... Ekran başındakilere "Oyundan kimler çıksın?" diye sorulsaydı, cevap kesinlikle Rodrigues- Tolga ikilisi olurdu. Ama İgor Tudor, bütün spor otoritelerini hatta kendi meslektaşlarını bile şaşırtacak iki değişikliğe imza attı... Galatasaray'ı sağ taraftan atağa kaldıran Mariano ile soldan bindiren Latovlevici'yi çıkartıp Feghouli-Yasin ikilisini oyuna aldı, maçın başından beri inanılmaz pas hataları yapan, koşacak gücü olmayan Tolga ile Bursa'nın golüne asist yapan Rodrigues'i tuttu. Tudor'un sihirbaz gibi değişiklikleri Galatasaray'a liderliğini perçinleyecek ve namağlup unvanını koruyacak puanları kazandırdı. İlk golde Feghouli'nin topa vuruş kalitesi çok mükemmeldi, kaleci Harun çaresiz kaldı.

Galibiyeti getiren Tolga'nın ayakiçiyle topa vuruşu Harun'u bir kez daha çaresiz bıraktı.

Kazanırken yanlışları da görmek lazım:

1- Galatasaray teknik heyeti rakibi iyi analiz edememiş.

2-"Ben kendi oyunumu oynarım rakibe bakmam" felsefesi ile sürekli oynayamaz.

3- Tudor, bazen sistemlerin maç kazanamayacağını ama taktiklerin ve stratejilerin bir maçın kazanılmasında önemli olduğunu öğrenmelidir.

4- Tudor'un kadro istikrarına bağlı kalıp, kazanan 11'de ısrar etmesine saygı duyuyorum ancak rakipler, Galatasaray'ın oyununu ezberlemeye başladı. Tudor, diğer oyuncuları hazırlamalı, oyunun sıkıştığı anda bir B planı üretmeli.

Belhanda, Galatasaray'ın oyun aklı olacaksa sorumluluk duygusunu da geliştirmeli.

Sadece top ayağındayken kalitesini sergilememeli, boş alanlara kaçıp, arkadaşlarının rahat pas yapmasını da sağlamalı.

Çünkü Belhanda, bileklerini iyi kullanan, oyunun yönünü değiştiren, yıldız bir oyuncuydu. Rodrigues, farfara yapısıyla çok top kaybetti ama Feghouli girdikten sonra Galatasaray'ın önde etkili top tutmasını sağladı. Yani Feghouli artık ilk 11'de yer almalı. Beni en çok şaşırtan Maicon oldu.

Türk Telekom Stadı'nda hatasız oynayan Maicon, deplasmanlarda aynı ciddiyette olamıyor. Ciddi pozisyon hataları yaptı.

Rakibi kontrol etme ve topu oyuna sokmada ciddi zaaflar yaşadı. Galatasaray bu sezon rakipten daha fazla topa sahip olduğu tüm maçları kazandı. Bursa da da aynı başarıyı gösterdi.

NOT: Fırat Aydınus, beklediğimden iyi maç yönetti, baskı altında kalmadı.

İyi yönetimiyle bu hafta hakemlerin namusunu kurtardı.