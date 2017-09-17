Galatasaray’ın kalbi Gomis

Galatasaraylı oyuncular Antalya'da unuttukları özellikleri yeniden kazanmış olarak mücadele etti. G.Saraylı oyuncuların, coşkulu, istekli, yüksek tempolu ve en önemlisi inatla önde yaptığı baskıyı izlerken inanın gözlerim yoruldu. 50 bin kişinin desteğiyle Kasımpaşa'yı sahasına hapseden Galatasaray'ın Gomis'in attığı gol dışında net 8 tane pozisyonu vardı. Bu pozisyonları durdursak ve "Sonuç ne oldu?" diye sorsak çoğu izleyen "Gol oldu" cevabını verirdi.

Ancak Rodriguez-Tolga ikilisi, "Biran önce golü atalım" telaşı yüzünden düşünmeden yaptıkları vuruşlarla karşı karşıya inanılmaz golleri harcadılar. Ayrıca Rodriguez ile Tolga Ciğerci top gelmeden önce çevre kontrolü yapmasını öğrenmeli..

Halk arasında, "Bu sıcağa kar dayanmaz" diye bir söz vardır. Ligin dengeli ve etkili takımlarından Kasımpaşa direnç göstermesine rağmen kalesinden top çıkarmakta zorlandı. Ndaiye, Fernando orta alanda çok top kazandı. Latovlevici sol tarafa denge ve akıl getirdi.. Rumen oyuncu nerede duracağını ve rakibi nasıl karşılayacağını biliyor, üstelik kazandığı topları kaybetmiyor. Etkili ortalar yapmasına taktığı maskenin engel olduğunu düşünüyorum.



Tam bir savaşçı

Mariano'yu izlerken büyük keyif aldım.

Brezilyalı aklını ayaklarına taşıyor.. Galatasaray'ın sağdan yaptığı tüm etkili atakların mimarı Mariano oldu. Galatasaray'ın topu Belhanda ile daha çok buluşturması gerekir. Faslı yıldız kalitesini göstereceği alanlarda buluştuğu tüm topları hep etkili pasa dönüştürdü. Gomis'in önüne yuvarladığı topun şiddeti mükemmeldi. Tolga Ciğerci de buluştuğu topları Belhanda'ya verse daha doğru olur.

Her maçta golle buluşan ve 'savaşçı' bir ruh sergileyen Gomis sadece gol atmıyor saha içinde Galatasaray'ın kalbi, hırsı, ateşleyicisi ve isyankarı oluyor. Gomis'in attığı gole bakalım; topu rakipten çalıyor, Belhanda'ya pas veriyor ardından ceza alanına depar atıp pozisyon alıyor, topla buluştuğunda acele etmeden rakibe mükemmel bir çalım atıp golü yapıyor..

İkinci yarıda Kasımpaşa tüm riskleri alıp Galatasaray'ın üzerin gitmeye çalıştı.

Ancak takım savunmasını ve yardımlaşmayı mükemmel oynayan Galatasaraylı oyunular rakibe pozisyon vermedi. Gecenin yıldızı Gomis'e, geriden gelen Serdar ikinci golü attırdı. Gerçek şu ki; Galatasaray bu seyirci ile göz okşayan coşkulu oyununu, evinde her zaman izlettirecektir