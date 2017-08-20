Rehavet sonrası

Galatasaray Ujfalusi-Selçuk- Melo-Elmander'den oluşan muhteşem omurgasını yıllar sonra nihayet Maicon-Fernando-Ndiaye- Gomis'le yeniden oluşturdu. Fernando orta alanda G.Saray'ın "Oyun kalbi ve şifresi" oldu. Brezilyalı, oyunu orta alanda radar gibi gözlemliyor, müthiş tecrübesi, yüksek tekniği, aklı, sakinliği ve etkili pas kullanmasıyla arkadaşlarını 'Maestro' gibi yönetiyor. G.Saraylı oyuncular rakip kaleye yerleşmeden önce topu Fernando'ya veriyorlar sonra pozisyon alıyorlar.

G.Saraylı oyuncuların en büyük özelliği istekli, arzulu ve coşkulu oynamaları.

Başta Belhanda olmak üzere oyuncular pas trafiğine girdiklerinde hemen herkes boş alana kaçıyor ve top istiyor. Bu yer değişimi rakip takımın pozisyon almasını engelliyor. G.Saray'da kimse, 'burnu havada' davranmıyor, her oyuncu mütevazı bir davranış sergilerken herkes birbirine yardım ediyor ve top rakibe geçtiğinde yine herkes savunmaya yardım etmek için geriye çabuk dönmeye özen gösteriyor.



Serbest adam Tolga

Osmanlıspor'un gücü belki eskisi gibi değil ama G.Saray'ın ciddiyeti ve takım yardımlaşması üst düzeyde.. Gomis'in ağları sarsan golüne imza atan Rodrigues iştahlı ve gönülden oynuyor. Sol taraf işlemediği için hücum kanadı olarak sağ tarafı kullanan Galatasaray'ı Rodrigues ataklara kaldırdı ve çok başarılı oldu.

Tudor'un serbest görev verdiği Tolga Ciğerci orta alana enerjik destek verirken kendisini aşan mükemmel bir gole imza attı. Ama gol sonrası Galatasaraylı oyuncularda 'Bizim bu maçı kazandık' rehaveti oluşunca Osmanlı, Serdar ile morallendi ve önde baskı kurmaya başladı.

Tudor oyuna müdahale etmeli ve öğrencilerine, "Topa basın, tempo yapmayın, mesafeleri uzatmayın" demeliydi. 15 dakikalık Osmanlı baskısında G.Saray defansının başı bir hayli ağrıdı. Üçüncü gol gelmemiş olsaydı G.Saray büyük sıkıntı yaşardı. Tudor önce doğru bir hamleyle çok çalışan Rodrigues'i çıkarıp Yasin'i oyuna aldı, ardından ilk maçtaki performasını aratan Ndiaye'nin yerine Selçuk'u sürdü. Bu değişikliklerle G.Saray tekrar oyun hakimiyetini ele aldı. Halil Umut Meler, G.Saraylılara kartlarını kolay çıkardı ama aynı faulleri yapan Osmanlıspor'a göstermeye cesaret edemedi.