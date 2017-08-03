Klavuzu Tudor olursa...

Kılavuzu karga olanın başı dertten kurtulmazmış.. Brugge'ün Hırvat hocası İvan Leko'nun kılavuzu Tudor olunca Galatasaray yönetiminin "Anahtar teslim" yapmadığı Abdullah Avcı'nın futbol aklı Başakşehir'e turu getirdi. Kısaca; Leko ile Tudor'un ortak aklı Avcı'nın önünde diz çöktü.

Kelin merhemi olsa kendi başın sürermiş; Galatasaray'a akıl üretemeyen Tudor'un vatandaşı Leko'ya verdiği akıl Brugge'ün Başakşehir önünde yerle bir olmasını sağladı.



Devler Ligi'nde 2 takıma doğru

Maçı izlemeye gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'in zafer gecesinin golünü de beraberinde getirdi. 7'nci dakikadaki erken gol Başakşehir'in oyunu hemen ele geçirmesini sağladı. Koşu kalitesi ve mücadele gücü yüksek bir takım olan Brugge'e, geniş alan bırakmadılar. Emre'nin müthiş futbol aklı, zekası ve tecrübesiyle yönettiği Başakşehir'de topla buluşan her oyuncu görerek paslaşmaya özen gösterdi.

İlk maçta kalitesine yakışmayan goller kaçıran Visca bu kez forvet arkası gibi oynayınca hem pozisyon zenginliği yaşadı hem de müthiş bir gole imza koydu. Bu gol öncesi Adebayor'un rakipten topu faul yapmadan çalması akıl doluydu.

Devler Ligi'nde uzun yıllardır iki takımla olamıyoruz. Dilerim, Başakşehir'in Brugge zaferi özlemimizi giderir. Zafere imza atanların aklına, ayağına sağlık.