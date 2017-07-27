Turla dönebilirdik

Brugge'ün ilk 20 dakikada yaptığı baskı ile gelen iki gol sonrası "Başakşehir şoka girip dağılır mı?" endişesini yaşadım.

Brugge çok koşan, çabuk alan değiştiren oyun yapısına sahip. Emre'nin sakin hali ve oyuna akıl koymasıyla Başakşehir toparlandı ve önde yaptığı baskıyla Brugge'ün kalesine kapanmasını sağladı.

Başakşehirliler ikinci yarının hemen başında önde yaptıkları müthiş baskıyla Brugge'ü önce durdurdu sonra da oyunun kontrolünü eline geçirdi.

Bu etkili, baskılı ve güvenli oyun Başakşehir'in harika bir geri dönüş yaşamasını sağladı. Mossoro'nun attığı müthiş gol öncesi Mahmut'un rakipten topu faul yapmadan çalması mükemmeldi.

Elia ve ardından yine Mossoro'nun golleri kaybedilmiş gibi görünen turu İstanbul'a taşıdı.

Eğer Visca gol yollarında becerikli olsaydı Başakşehir turu Belçika'da geçerdi.

Volkan Babacan'ın yediği ilk golde baraj hatası vardı. İkinci frikiği kapattığı köşeden yemesi de kendisine yakışmadı.

İstanbul'da rövanş zorlu olacak.

Başakşehir zekası, kalitesi ve teknik gücüyle ön plana çıkmak zorunda.