Korku saçacak

Riekerink, grup maçlarına başlarken 4-1 kazandığı Elazığspor maçındaki gibi ideale yakın kadroyu çıkarsaydı, Galatasaray liderlik koltuğunda oturacaktı.

Erzincanspor, Tuzlaspor ve Elazığspor'lu grubu, başta Riekerink ve Galatasaraylı oyuncular, küçük görüp, "Biz elimizi kolumuzu sallayarak lider oluruz" rehavetine kapıldıkları için Başakşehir ile ikinci turda oynamak zorunda kalacaklar. Elazığ maçında gözüme çarpan en önemli olay; Rodrigues'in kanatlarda ciddi bir rekabet yaratacak olmasıdır. Konya'da ikinci yarı oyuna girdikten sonra sol kanattan yaptığı bindirmeler ile herkesin beğenisini kazanan ve Sabri'ye golün asistini yapan Rodrigues'in fazlasıyla alkışlanması, Bruma'da biraz kıskançlık yaratmış. Elazığ'da ikinci yarı oynayan Rodrigues sağ kanatta görev yaptı, Sneijder oyuna girinceye kadar pek olumlu pas alamadı. Bruma ise, "Ben bu takımın yıldızıyım. Sol kanat benden sorulur" edası ve coşkusuyla inanılmaz bindirmeler yaptı ama ısrarla gol atmayı düşünüp pas vermeyi düşünmemesi, büyük hataydı.



Ahmet hatasız oynadı

Önce Podolski, sonra da Rodrigues, Bruma'ya isyan etti. Ahmet Çalık ile Carole ikilisi, defansın göbeğinde hatasız oynadı.

Özellikle Carole, kritik pozisyonlarda kademeye akıllıca girdi. Ahmet Çalık da hem basit oynadı hem de ilk toplarda rakibin vurmasına izin vermedi. Yönetim Podolski'yi sezon sonuna kadar kalması için ikna etmeli çünkü yeni gelecek bir forvet uyum sorunu yaşayabilir.

Poldi-Bruma-Rodrigues ve Sneijder'den oluşacak Galatasaray ileri dörtlüsü, sezonun ikinci yarısında korku yaşatır.