Acil bir golcü alınması şart

Yılmaz Şenol sordu, Levent Tüzemen cevapladı.



Galatasaray'da hangi bölgelere transfer lazımdı?

İlk yarı bitmeden önce G.Saray'ın defansın göbeğine, iyi bir golcüye ve Bruma dışında hızlı bir kanat oyuncusuna ihtiyacı vardı. Yönetim de bu bölgelere nokta transfer yapmak için kollarını çok önceden sıvadı. Ancak Ocak ayı transferlerinde gönlünüze ve bütçenize göre çok isteseniz de bazı oyuncuları alamayabiliyorsunuz.

- Gönderilen oyuncular oldu. Gidenler doğru bir karar mıydı?

Yönetim takım içindeki hantallıklardan kurtulup oturduğu yerden para alan oyuncuların ya sözleşmelerini feshetti ya da kiraladı. Bana göre bu doğru bir hamleydi.

- Şu ana kadar yapılan transferleri nasıl buldunuz?

Paok'tan hızlı, çabuk ve ceza alanı içerisinde dengeli vuruşlar yapabilen Rodrigues'i transfer etmek akıllıca oldu. Savunmaya istikrarlı bir oyuncu olan Ahmet Çalık tercihini de mantıklı buluyorum.

- Rodrigues ve Bruma'nın özellikleri aynı?

Rodrigues ve Bruma çabuklukları açısından birbirlerine çok benziyorlar.

Ama ikisinin de farklı özellikleri var. Bruma araya atılan toplara zaman zaman koşuyor ama genelde topu ayağına aldıktan sonra dikine gitmeyi ve sonrasında şut atmayı seviyor. Rodrigues de hızlı, çabuk, dar alanda etkili oynuyor. En önemlisi sürekli araya koşular yapıyor. Tek vuruşu mükemmel yapıyor. İlk yarıda G.Saray, Bruma tarafından etkili oluyor rakipler de Bruma'ya önlem alıyordu. Rodrigues'in gelişi ile hem rakip savunmalar sıkıntı yaşayacak hem de Bruma'nın üzerindeki rakiplerin yaptığı ağır markaj azalacak.



Sıradan bir stoper olmaz

-Hangi bölgeye acil transfer şart!

Yönetimin defansı güçlendirecek bir hamle yapması gerekiyor. Arabistan'daki hazırlık maçında görüldü ki Semih-Hakan Balta ikilisiyle ligin 2. yarısında savunmada büyük zafiyet yaşanır. Yönetim defansta topla çıkabilecek, oyun kurmaya katkı yapabilecek, hava toplarında etkili bir yabancı savunma oyuncusu almayacaksa sıradan bir stoperi de transfer etmemeli. Yani "Pantolon alamadık bari gömlek alalım" mantığı olmamalı.

- İsim öneriniz olabilir mi?

Eğer yönetim Brezilyalı Vitor Hugo'nun transferini bitirebilirse mükemmel olur. Ancak bu transferin önündeki en büyük engel Vitor'un bonservisi.

- Eren Derdiyok'un performansını nasıl buluyor sunuz?

Riekerink, G.Saray'a ayağa pas oynatıyor.

İlk yarıda topa en çok sahip olan takım G.Saray'dı. Bu sisteme maalesef ki Eren Derdiyok ayak uyduramadı.

Riekerink geç de olsa ayağa pas sisteminin işlerlik kazanması için santrfora Podolski'yi monte etti. Alman yıldız Çin'e gidecek gibi. G.Saray santrforsuz modele geçip 4-6-0 oynayabilir.

-İkinci yarıda forvet hattı kimlerden oluşur?

Yasin-Bruma-Rodrugues üçlüsü hücum hattında yer alır. Arabistan ile oynanan maçta Riekerink'in yüzde yüz iki gol kaçıran Eren'i devreyi beklemeyip, öfkelenerek 41. dakikada oyundan almasının verdiği mesaj; Sayın yöneticiler 2. yarı Eren bize yetmez, gençler de çok tecrübesiz.

Bana çok acil bir golcü alın"



Yerli kaleci kiralanmalı

-G.Saray için en büyük tehlike ne?

Üç kalecinin de aynı anda sakatlanması büyük tehlike! Yönetim Muslera'nın arkasına iyi bir yedek kaleci düşünmeli. Eray ile Batuhan, Muslera'nın eksikliğini gideremez.

Cenk sakatlık sonrası çabuk dönemez.

En azından bir yerli kaleci kiralanmalı.

- Riekerink'i uyarmak isteseniz kaç maddede toplarsınız?

1-Josue'den asla bir kanat oyuncusu olmaz. 2- Bu fiziksel performansını yükseltmesi için Josue ile konuşup gerekli uyarıları yapmalı. 3- Carole halı saha mantığı ile oynuyor. Riekerink, Linnes'e sırtını dönmemeli desteklemeli.



Orta saha SOS veriyor

-Riekerink'i görünce ilk soracağınız konu ne?

Sinan Gümüş ve Tolga Ciğerci'yi sorardım. İkisi de bir sakatlandılar geri gelmiyorlar. Bu iki genç oyuncunun bu kadar uzun süre sahalarda olamamasının nedeni kendilerine bakmamaları mı yoksa yeterli antrenman yapmamaları mı? Orta saha sadece Selçuk ve De Jong'a kaldı bu iki oyuncunun yaşı ve fiziksel performansı 18 haftalık süreci kaldırmaya yetmez.

Özellikle Tolga'nın geri dönmesi gerekir. Eğer Tolga'nın sakatlığı uzayacaksa yönetim oyuncu kiralamayı düşünmelidir.