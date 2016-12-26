Tek adam şovu

Sneijder, "Bu gece sizlere futbol resitali sunacağım. Sadece iyi oynamayacağım, attıracağım gollerle tüm stada kendimi alkışlattıracağım" anlayışıyla çıktı maça. Eşi Yolanthe'nin maçı locada izlemesi belki Hollandalı yıldızın şovunda etkili oldu. Ama bu sezon Snejder'i hiç bu kadar coşkulu, istekli ve arzulu görmedim.

G.Saray bu sezon ligde ilk kez 5 gollü bir galibiyet alırken bu başarıda 4 gole katkı sağlayan ve maç boyu çok çalışıp koşan Sneijder'in payı büyüktü.

G.Saray'ın duraklama dönemi yaşadığı maçlarda 'Dünya yıldızı' Sneijder eğer bu kaliteli oyununu sergileseydi takımını lider yapabilirdi. Özlenen ve beklenen Snejder, bir maçın kazanılmasına tek başına etki ediyorsa ve bu formunu korursa G.Saray'ın zirve yarışında ikinci yarı en etkili silahı olur.

Sneijder'in 'tek adamlık' şovunda en büyük yardımcısı partneri De Jong oldu. 'Hollandalı Pitbull' sahanın her yerine basarken, rakipten fazlasıyla top çaldı, ikili mücadeleleri kaybetmedi ve en önemlisi Snejder'in "Al gol at" şeklinde yaptığı ortaya mükemmel bir kafa vuruşu yapıp golle tanıştı. Hollandalıların dışında Bruma ve Yasin kanatlardan etkili bindirmeler yaptı.

Bruma'nın gol için gösterdiği istek ve coşku final vuruşlarındaki beceriksizliğe takıldı. Gol krizini çözen Eren yine final toplarına dokunmak için doğru algı gösteremedi. Ama Eren çalışkanlığıyla ve önde duvar olma isteğiyle göz doldurdu. Eğer İzlandalı Sigthorsson dönemeyecekse yönetim golcü transferini yapmalı. Eren başka golcü olmadığı için sezon başı verimliliğinde değil.



Carole geri dönemiyor

Galatasaray yine bir kafa golü yedi ve Sajad'ın vuruşuna yine Semih engel olamadı. Hakan Balta iyi oynadı.

Ancak bu savunma oyuncularıyla G.Saray ayakta kalamaz. Döneceğini duyduğum Denayer savunmaya çabukluk kazandırır ve ayrıca yüksek toplarda yaşanan zafiyeti giderir.

Hamit Altıntop'un kariyerine saygım var. Ama Hamit baskıyı yediğinde ayakta kalamıyor ve fizik gücü geriye koşularda el vitesi gibi oluyor.

Carole hep önde oynamak istiyor ve hücuma çıktığında geriye çabuk dönemiyor.

İddia ediyorum; Linnes solda gösterdiği oyun aklıyla Carole'ün önünde duruyor ama ya Riekerink göremiyor ya da birileri takımda "Carole oynasın" diyor..