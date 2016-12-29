Galatasaray tatile çıkmış!

TT Arena'da elinden kaçırdığı Galatasaray'ı, Tuzlaspor, Başakşehir'de hak ederek yendi. Tuzlasporlu oyuncular iki maçta da Galatasaray'ın pas oyununa izin vermedi, mükemmel alan savunması yaptı. Defans arkasına atılan toplarla da golleri buldu. 31 yaşındaki Arif, Tuzla'yı bir maestro gibi yönetti, mükemmel bir gol atıp iki de gole asist yaptı.



Yasin ve Chedjou sabote etti

Galatasaray kazandığında grup lideri olacaktı. Galatasaraylı oyuncular başta Yasin, Cavanda, Hamit olmak üzere bir çok oyuncu zihinsel olarka tatile çıkmıştı. Riekerink'e soruyorum;

Hakan Balta ve Sneijder kulübede değil de sahada olsaydı Galatasaray kazanabilir miydi? Ve özellikle bıçak sırtı gibi bir maçta genç Kerim'i sahaya sürmesi büyük hataydı... Yasin ve Chedjou, kırmızı kart görerek G.Saray'ı adeta sabote ettiler. Böyle profesyonellik olmaz. Yasin'e, gördüğü karttan dolayı Riekerink ve Ayhan hocanın tepkisi doğruydu. Ayrıca 10 kişi kalsa bile bir takım onur mücadelesi vermeli. Ama başta Josue olmak üzere bütün takım maalesef teslimiyetçi bur ruhla oynadı. Sadece ligde oynayan bir Galatasaray'ın fizik gücü bu kadar kötü olabilir mi. Belli ki iyi çalışmıyorlar.

Galatasaray yönetimi Yasin ve Chedjou'ya mutlaka ceza vermeli.