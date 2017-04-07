Rol icabı!

Ligde iki maçta 7 gol yediğin ve 5 puan verdiğin Kayserispor'a kupada 6 gol atıp eliyorsan, orada bir çelişki var demektir.

İstediğinde çok olanlar istemediklerinde yok oluyorsa, takım içinde takım var demektir.

O yüzden Fenerbahçeli futbolcular kendilerine sorsunlar.

"Bende cesaret ve güç olmadığı zamanlar, o formayı nasıl giydim?" diye. Ya da, "bu formayı taşımam için gerekli şartları oluşturanlara karşı, ben yerine getirmediğim şartların utancını ne yapacağım? " diye.



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Bir yıldır gol atamayan Volkan Şen, kupa maçında attığı golden sonra yeri öpüyorsa rol icabıdır!

Mars'a gidip gelmediğine göre, bir yıllık çürümenin sırrını da bizlere anlatsın.

Oyundan alınırken teknik adamına gösterdiği tepkiye karşılık, kendisine yöneltilen eleştirilerin hakkını vermek de adamlığa dahilse!



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Seçilmiş maçlarda futbolcuların cehalet refleksi takım ruhunu öldürürken, yönetim seyre dalmıştı.

Fenerbahçe'de işler kötü giderken, teknik adamların taraftarların önüne atılması klasik bir tavırdır zaten.

O yüzden özellikle ligin ikinci yarısında, Advocaat'a karşı gösterilen direnişin rakibe gösterilmediği maçları izledik. Onlar da rol icabıydı!

Yani bu demektir ki Fenerbahçe bu sezon ligde kaybetme koşullarını takımın içindekiler üretti.

Rakiplerden ziyade!



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Ligde üst katta puan kayıpları başladığı zaman medyada Aykut Kocaman sesleri yükseldiğinde, ayıplar da suskunlukla başladı.

"Bu kapıdan bir daha giremez" denilen Aykut Kocaman'la anlaşma zemini oluşturulurken, Advocaat'ın yerine empati yapan bir yönetici çıktı mı ortaya?

O yüzden yöneticiler de şimdi futbolcularına bir zahmet sorsunlar.

"Aykut Kocaman için oynamamak modeli, Advocaat'a uygulandı mı?"



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Bundan sonrası ne olur?

Formasını yere atan adama üç kez sahip çıkarsan!

Koca sezon yan gelip yattığı halde, elini kasıklarında gezdiren çirkinliğe arka çıkarsan.

Sürgüne yollanan teknik adamlara el açman da kaçınılmaz olur. Söz verdiğin gerçeklerden kaçman da!



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"Aykut Kocaman, Fenerbahçe için Aziz Yıldırım'ın yazdığı bir intihar mektubudur" dersek haksızlık etmeyiz.

Ama kendisiyle ne kadar iftihar edeceğini garanti edebiliriz.

Benim en çok merak ettiğim, "sezon ortasında infaz edilen" Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa, ortaya yanlış anlaşılmış bir durum çıkar mı?

Aykut Kocaman'ın hayalini, Advocaat'ın varlığından çok seven futbolcuların dilinden hangi cümleler dökülür Advocaat'ta bir refleks oluşursa, muhatap olmayı başarabilecek yürekli bir yönetici ortaya çıkar mı?

Sis perdesinin aralanması için zaman en güzel ilaçtır.



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Var gücüyle oynayanlara sözümüz yok. Ama eldeki tek gerçek; sezon sonuna gelinirken Fenerbahçeli bazı futbolculara kendilerini oynamaktan başka hiçbir rol kalmadığıdır.

Çünkü onlar bu takıma ait olmadıklarını kendileri de biliyor!