Ruh kanaması!

Galatasaray Kulübü, Mali Genel Kurulu'nda alkışlarla desteklenen ve üyeliklerine devam kararı verilen "kaçak Fetö'cüleri" ertesi gün ihraç etti.

Hakan Şükür'e gösterdikleri özeni 15 Temmuz'un kahramanlarına göstermeyenlerin, genel kurulda bastıkları mühür kolay kolay silinmez.

Dursun Özbek oylamada neredeydi? Olması gerekenleri bildiği için saklambaç oyununda mı?

Her ne kadar ihraç kararı alınsa da, mali genel kurulda Hakan Şükür'ü bağrına basanların, 15 Temmuz ruhundan bahsetmekle ilişkileri kesilmiştir. Yapılması gerekeni zamanında yapmayanların buna hakları da yoktur zaten.



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Türk futbol tarihinde hiçbir futbolcu, insanların üzerine bombalar yağdıran hain bir örgüte Hakan Şükür kadar uşaklık etmedi.

Yetmedi, bu adam Türk futbolunu teşkilatlı biçimde politize etti.

Hâlâ örgütün elemanı olarak görevini sürdüren birini, Metin Oktay'la aynı çerçeveye yerleştirdiler.

Galatasaray tarihinde hiç kimsenin, ki bunun içine UEFA Kupası kazanmış Fatih Terim de dahil, Metin Oktay'la birlikte isimlerinin anılması bir zarafet cinayetidir.

Hakan Şükür'ün Galatasaray formasıyla attığı goller, onun devlete ve insanlığa karşı işlediği suçların üzerini örtmesi için sebep olamaz.



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Fetö örgütünün futbolda sarı kırmızılı bir evde büyümesini yazdığım zaman üzerime gelenler şimdi aynaya baksınlar. Yetmiyorsa genel kuruldan kalanlara baksınlar.

Ve o örgütlenme mevsiminde Hakan Şükür'ün arkasında duran, bu yapılanmaya göz yuman dönemin teknik direktörleri, yöneticileri kim varsa, onlar da buna dahildir!

İnsanların üzerine bombalar yağdıran ve darbenin başarılı olması halinde 16 Temmuz sabahı başka bir Türkiye gerçeğine uyanacağımız ortadayken.

İsyanlarımız hâlâ sinsi biçimde bu örgütün arkasında duranlaradır!

Teknik olarak da. Taktik olarak da!



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Hakan Şükür'ün teşkilatlı yapılanmayla oluşturduğu düzende Türk futbolundan aldıkları, birilerine ganimet olmuştur.

O yüzden onların sesi çıkmaz.

Paranın sesi, olmayan vicdanların sesini ömrü billah bastırmıştır zaten.



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İnsanlarımızı öldürmek için uçaklarını alçaktan uçuran alçaklarla, onlara direnen onurlu insanlar arasındaki gerçeğin adı vatansa...

Asaletin tek gerçeği tarihte bıraktığı izdir.

Bazılarına görkemli apoletler verin, gerisini boş verin!

Çamaşır makinelerinden çıkan her gömlek temiz değildir.