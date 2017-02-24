Gitmelisiniz Sayın Başkan!

Sayın Aziz Yıldırım!

Siz Fenerbahçe'yi çok sevdiniz, Fenerbahçe de sizi.

Ama bu sevginiz artık bir külfet.

Çünkü sevgiyi sömürüye dönüştürdünüz.

Başkanlar acı gerçeklerde taraftarlardan önce uyanmalıydı.

Tribünler boşalırken gerçeklere gözlerinizi kapadınız.

Bütün yanlışlar sizin tasarrufunuzda gelişti. Sadece seyrettiniz!

Kendinizi korumaktan Fenerbahçe'yi korunmasız hale getirdiniz.

Sizinki "seviyordum öldürdüm" meselesi.

Gitmelisiniz Sayın Başkan.



***



Hayat ustası olduğunuz aşikar!

Cesur roman kahramanları gibi yaşattığınız günlere teşekkür.

Yanlışlara gösterdiğiniz onurlu dirence de alkış tuttuk.

Ama siz, yanlışlarınıza gösterdiğimiz eleştirilere burun büktünüz!

Futbolda kaybetmek de var ama kendinizi hiç yenilemediniz.

Hep aynı sözcükler, aynı masallar!

Varlığınızı hep başkalarını yok ederek sürdürdünüz!

Yanlış transferlerinizle kulübü borç batağına sürüklediniz!

Fenerbahçe'nin büyük resminde artık küçük kalıyorsunuz.

Gitmelisiniz Sayın Başkan!



***



Futbolcuların gittikçe birbirine benzeyen ruhsuzluğuna hiç ses etmediniz!

Emenike gibi formasını hiçe sayan bir adamı bile defalarca affettiğiniz için kendinizi affetmeyin.

Alex gibi birini gönderen siz, Fenerbahçe tarihinin en pahalı tembeli Van Persie'ye arka çıktınız.

Bütün ahlaksızlar ölü doğmuştur.

Onları yaşatmak isteyenlerin çabası da boşunadır!

Nakit duygularla vakit geçiren ve yozlaşmayı harekete geçiren birini korumak uğruna takımı yaktınız!

Onurlu insan hiddetlidir, mücadelecidir.

Onurlu biçimde mücadele etmeyi bile reddedenVan Persie gibi birini iki sezondur kuştüyü yastıklarda beslediniz.

Bu transferdeki gurur size aitse, bu camdan bebeğıin borcu da size ait.

Gitmelisiniz Sayın Başkan!



***



Advocaat rezil sonuçların ardından kulüple alay ederek basın toplantısı düzenliyor, camiayı küçük düşürüyor, sizler de parçalarını topluyorsunuz!

Siz bu takımın başına teknik direktör değil, kendinize itaat edecek birilerini aradığınız için sonuçlara da katlanacaksınız!

Düşen "yıldırımlar" yolları aydınlatmaz! Yakar yıkar!

Hatta tribünleri bile infilak ettirir.

Bütün günahları üstlenecek ve "The end" pankartını siz taşıyacaksınız.

Başarılarda sevgiyi ve gururu tek başına üstlenen biri, sofrayı da tek başına toplayacaktır.

Gitmelisiniz Sayın Başkan!



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Yıllarca yoğun aşk sahnelerinin çekildiği bir filmin sonundaki veda biraz dramatik gelebilir.

Haklarınızı alacaksınız.

Fenerbahçe sevginiz baki kalacak.

Ve takımı bu hallere düşürdüğünüz için hakkınızda dava açılmayacak.



***



Gitmelisiniz Sayın Başkan!

Devrilmeden, yıkılmadan!

Gidişiniz kalışınızdan daha heybetli olacaktır.

O yüzden acele edin!