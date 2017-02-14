Çapraz sorgu!

İlginç bir hafta sonu yaşadık.

Üst kattakilerin hepsi puan kayıpları yaşadı ama herkes birbirinin kayıplarını telafi etti.

Bize de sorgulamak düştü.

Önce Fenerbahçe'den başlıyorum!

Niye kazanamadınız?

Ligin en kritik haftasında suni teneffüse mi çıktınız yine 10 kişilik Bursa karşısında maçı koparacak gücü bulamadıysanız, pahalı ayakların pozisyonları ucuz biçimde harcamasına alkış tutmaya devam edin.

Bu takımın büyümesini küçültenler aklıyla bin yaşasın!

Sezon başından beri taraftarın gönül rahatlığıyla izlediği bir maç gösterin bana.

Kaybedilen 2 puanın aslında kaç puan ettiğini en iyi biçimde sezon sonunda görürsünüz!



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Gelelim Beşiktaş'a.

Karabük'te neden kaybettiniz?

Oturup düşünün bakalım, Karabük'te olup da sizde olmayan neydi?

Önce kazanacak yürek yoktu, sonra da fiziksel güç.

Liderlik kibir değildir.

Bir liderin tek tesellisi, diğerlerinin de puan kaybetmesi olamaz.

Kaybetme şartlarını tamamen siz oluşturdunuz.

Bu ülkede hakemler Quaresma'yı sahadan atmamak için aralarında sözleşme imzalamışlar besbelli.

Quaresma'nın bu sezon 3 kez atılması gerektiği halde sahada kaldığını gördüm. Adaletten bahsederken böyle bir ganimete neden tek söz etmiyorsunuz?



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Başakşehir'e soruyorum.

Liderlikle randevunuz vardı da niye gelmediniz? Aşk hikayesinden vazgeçtiniz galiba? Ya da yerle bir olma molası verdiniz kendinize.

Sizleri yerleştirdiğimiz çerçeveyi beğenmediniz de, geçen sezon sonundaki koltuğunuzu mu istiyorsunuz yoksa?

Haberiniz olsun ki, sıradanlaşmak kolaydır. Kazandıklarınızı yer bitirir.

Göze geldiniz demiyoruz ama kazanmak için daha önce neleri göze aldıysanız devam etmezseniz, maceranın sonuna koşuyorsunuz demektir.



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Pazar gecesi Kayseri karşısındaki galibiyetin karşılığında Galatasaray'a sadece 3 puan değil, bir de liderliğe giden define haritası veriliyordu.

Niye reddettiniz?

Kanarya'nın ve Kartal'ın kırılan kanatlarını diktiniz. Başakşehir'in kaybının üzerine çizik attınız.

Çok mu puanınız vardı da, kazanacak o kadar çok şey varken bu kadar çok şeyi kaybettiniz?

Riekerink'i, yolcu etmeden önce "ruh çağırma seansına" davet edin!

Baksanıza 35 yıldır böyle tepkilere alışıkmış!



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Tesadüf bu ya hepiniz kaybettiniz.

Peki, haftanın bir kazananı yok mu?

Sizlere rayına oturan Trabzonspor'u işaret ediyorum.

Biraz daha böyle kaybetmeye devam edin, bakın bakalım neler oluyor?

Üst katta ayrılmaz denilen dörtlünün içinden fire veriliyor mu, verilmiyor mu?

Çünkü Trabzonspor iki kere ikinin 6 ettiği seferlere başladı.



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Sen Serkan Çınar?

Sezon başından beri o kadar hak yiyorsun ama seni özel biçimde besleyen bir sistem var.

Antalya aleyhine verdiğin penaltıyı defalarca izle, o kırmızı kartları da aynada kendine göster!

Bu işi beceremiyorsun, defol git futbolun hayatından.

Sen bize bir maçı bile adaletli biçimde yönetmeyi çok gördün de, biz senin için cümlelerimizi mi esirgeyeceğiz?

Bu ülkede seni futbolun içinden alıp çöpe atacak yürekli bir adam yok mu?