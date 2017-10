Teker bile değiştiremez

Soyunma odasından 1-0 önde başlayarak çıkmıştı sahaya Beşiktaş.

Kadrolar açıklandığında böyle düşündü herkes. Lens, Talisca, Oğuzhan, Cenk, Negredo ve hücumcu bekleriyle Şenol Hocanın bu maçı kazanmayı değil, 'farklı' kazanmayı istediği anlaşılıyordu sahaya sürdüğü kadrodan.

Maç başladı ve Gençlerbirliği bütün planlarını alt üst etti Şenol Güneş'in.

18'inden çıkamadı Beşiktaş. Gökhan, Caner, Lens, Talisca başta olmak üzere herkes Monaco'ya önceden uçmuşlardı sanki. Negredo ile Cenk ilerde, eller sürekli havada 'atın artık şuraya topu' dercesine bekleyip durdular. Beşiktaş'ta ilk yarıda en çok yorulan isim Fabri oldu. O direkten o direğe koştu durdu. Saha içinde en az 4-5 arkadaşından daha fazla performans gösterdi koşu mesafesi anlamında.

G.Birliği çarpıştı, Beşiktaş çırpındı. Beşiktaş kötü oynamadı, Beşiktaş oynayamadı, oynatmadı Gençler! 35 dakika geride kaldıktan sonra ne olduysa oldu Beşiktaş'a.

Hafif hafif toparlandı. İyi top yapmaya başladılar. Sonra bir anda aklıma geldi. Caner, Oğuzhan ve Cenk'in ne işi vardı 11'de? Yorgun döndüler milli takımdan.

Fiziksel olartak eksik kaldılar. Hani alternatifli kadrosu Beşiktaş'ın? Kusurabakmayın da Beşiktaş gibi bir takımda her futbolcu, her bölgede oynayabilmeli.

Ki böylesine kritik dönemeçli maçlarda her an, her şekilde oynatabileceğin bir kaç topçun olmalı, olabilmeli.



Böyle kaptanlık olmaz!

Beşiktaş ilk yarı pozisyon üretemediği gibi mahalle takımı gibi 'karambolü' kovaladı.

Bir tane karambolden bulursam 2.'si de gelir dedi. Allah aşkına böyle Şampiyonlar Ligi takımı olur mu? Beşiktaş'ın böyle oynamaya hakkı yok. Mesut Bakkal kusursuz savunması ile dikkat çekti ama Güneş'in buna en ufak bir hamlesi olmadı.

Tabi ki kapanacaktı G.Birliği. Ne yapacaktı açılıp Beşiktaş'a 'gel de at mı?' diyecekti.

İşte böyle durumlarda Tamer Tuna aranıyor Beşiktaş'ta! Anında müdaheleler ile 'saha krizine' el koyan tek adamdı.

Lens tam bir fiyasko! İkinci yarıda Babel ve Q7 değişikliği yerindeydi. Babel kırmızı kararı doğru ama kimse şunu diyemez;

'Babel o tekmeyi bilerek attı!' Tamamen pozisyon kurbanı. Oğuzhan hiç ama hiç yoktu oyunda. Böyle liderlik, kaptanlık olmaz. Beşiktaş'ı iki sezondur bu kadar kötü görmedim. Bu takım Monaco'da bırakın maç yapmayı, Monaco grand prix'inde, Formula1'de teker bile değiştiremez.