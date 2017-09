Aslan iştahı

Kavga yok. Gürültü yok. Demeç savaşı yok. MHK, TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe ile dert yok. Telaş yok. Huzur var. Taraftar var. İstek, amaç var. Galatasaray maçlarının olduğu gün her yer çiçek gibi. Küfür müfür de yok.

Mariano bir bekten daha fazlası. Maicon gün geçtikçe daha da güzelleşiyor, Gomis'i ve Galatasaray'ın skorer oyuncularını kıskanıyor. Maicon öyle aradı ki golü buldu da. Hem başta hem sonda. Nazire yaptı golcülere. Galatasaray 'hücum futbolu' hastalığına yakalanmış.

Durmak bilmiyor. Bu zaman zaman sıkıntıya sebep oluyor, olacak da. Galatasaray gol yeme hastalığından kurtulamazsa, derbileri kazanamaz!

Tek eksikleri bu. Geriden topla çıkarken pres karşısında inanılmaz basit hatalar yapıp, eksik yakalanıyorlar.

Bu sezon her maçı gösteri maçı gibi olur sarı kırmızılıların. Top da seviyor Galatasaray'ı. Defanstan, kaleciden dönen toplar, 'golü, galibiyeti' isteyen Feghouli'nin, Gomis'in, Belhanda'nın, Rodrigues'in önüne düşüyor. Mıknatıs etkisi var topla Galatasaraylı futbolcular arasında. Galatasaray çok istediği için golü buluyor. İçtenlikle, yürekten bir bütün olup istiyorlar. Oluyor da. Tribündeki taraftarı, yöneticisi, teknik heyeti, top toplayıcısı, kalecisi. Hepsi istiyor.

Galatasaray'da sağa, sola, yana pas devri bitmiş. Her top ileri oynanıyor.

N'diaye sahada vardı ama yoktu.

Karabükspor zaman zaman Galatasaray'ın yüksek temposuna ayak uydurunca seyir zevki güzel bir ilk yarı oldu.



?Belhanda gizli kahraman

Belhanda ile Giuliano'yu kimse kıyaslamasın.

Ayakları daha temiz ve ne yapacağını biliyor. Topu ayağında tutup rakibi üzerine çekerek Gomis başta olmak üzere gol arayan arkadaşlarına fırsat veriyor.

Üretmeyi seviyor ama bunu göstere göstere yapmıyor. Sneijder gibi süslemiyor, ön planda olmayı sevmediği için göze çarpmıyor. Öyle ki Sneijder'den de daha faydalı oluyor. Takım oyununu tercih ediyor Belhanda.

Gomis dün kötüydü. Topa nasıl vuracağını unutmuştu sanki! Garip bir yorgunluk çöktü ikinci yarıda Gomis'e.

Pozisyonları sanki miras kalmış gibi çok rahat harcadı. Herkes Gomis'e attırmak istedi. İstedi Gomis ama tuhaftı dün gece. Gomis için 'sen olsan bari'şarkısını slogan yapan taraftar her pozisyonda ' SEN YAPMA BARİ' diyerek iç geçirdi.

5 olacak maç 2-1 devam etti uzun süre. Lavaboya gidemedi kimse maçı izlerken.

Koltuktan kaldırmadı Galatasaray kimseyi, herkesi prostat yapar bu sezon bu takım.

Düşünün 2-1 önde olan Galatasaray, saldıran Galatasaray stres yaşayan yine Galatasaray! Panik ve kontra sonucu yalancı bir penaltıdan golü yedi, korkulan oldu. Kısa sürdü şok. Maicon gecenin hakkını verdi. Gomis'e 'sen olsan da olmasan da kazanacağız' dedi adeta. Haketti Galatasaray 3 puanı. Alper Ulusoy o nasıl penaltı kararı. Sen yapma bari!