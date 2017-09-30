Kocaman hayalet

Moralli ve tempolu başladı Fenerbahçe.

Sadece 5 dakika sürdü!

Sonra maçı bırakıp tıpkı filmlerde olduğu gibi maç öncesinde yaşananlara döndüm. Mahmut Uslu'dan başlayıp Şekip Mosturoğlu'na kadar uzanan demeç verme mücadelelerinin ardından herkese bıkkınlık gelmişti. Gerek Uslu, gerek Mosturoğlu Aykut Kocaman'ın planlarını o kadar bozmuştu ki! Bahane hazırdı Fenerbahçeli futbolcular için. 'Takımımı yeni yeni görüyorum, daha zamanımız var,istediğimiz seviyede değiliz' diyen Kocaman'a en büyük kötülük bu iki yöneticiden geliyordu. Her başarısız skordan sonra 'TFF yüzünden, MHK yüzünden, Beşiktaş yüzünden yenildik, puan kaybediyoruz. Onlar bizim önümüzü kesiyorlar' derse futbolcular?

Ne cevap verecek Aykut Hoca? Van Persie bile yarın bir gün bu bahanelere sığınırsa kimse şaşırmasın! Dönelim maça.



Kamyon bile hızlı gider!

İlk yarıda 35 dakika Akhisar biraz daha cesaretli ve becerikli olsa soyunma odasına 2-0 önde gideceklerdi. Valbuena ilk defa bu kadar üretimden uzaktı. Fenerbahçe öyle kötüydü ki ilk yarıda rakip ceza sahasına isabetli pas atamadı. Hayalet gibiydi sahadaki Fenerbahçeli futbolcular. Kocaman bir hayalet vardı. Baskı yapamayan takıma Fenerbahçe denir mi? Ceza sahasına giremediler!

Giulinano 10 numara falan değil.

O teknik yok onda. 9 buçuk numara diyebiliriz Brezilyalı futbolcuya. 10 numara dediğin şampiyonluk için atar paslarını, incelerini, frikiklerini, asistlerini. Maçın genelinde top Fenerbahçe'de de Fenerbahçe o kadar ağır ki! Kum yüklü kamyon bile daha hızlı gider sarı lacıvertli ekipten. Fenerbahçe gibi bir takımın kaleyi bulan ilk şutu 55.dakikada gelir mi? Mehmet Ekici için kayıp ilanı verecektim neredeyse! Neden rakip ceza sahasına uzakta kalmayı tercih etti?

Aykut Kocaman'ın Soldado-Alper hamlesi çok yerindeydi. Yani öyle düşünmüştüm ama hiçbir şey değişmedi! Fenerbahçeli taraftarlara Allah sabır versin. Derbilerle kandırılıyor Fenerbahçeli taraftarlar. Tarih derbi galibiyetlerini değil şampiyonlukları yazar. Biri Fenerbahçeli topçulara söylesin; derbi kazanmakla şampiyon olunmuyor, ligin tamamını kazanacaksın! Alper'e gösterilen kırmızı tam bir skandal karar. Bülent Yıldırım o anda F.Bahçe'den de kötüydü!

Hakemi bilmem de Fenerbahçeli futbolcuların bahanesi hazır nasıl olsa! Aykut Kocaman düşünsün! Şekip abi ile Mahmut abileri var Fenerbahçeli futbolcuların öyle ya.