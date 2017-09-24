Palabıyık’ın gecesi

İlk defa 1-0 geriye düştü bu sezon Beşiktaş bir maçta... Hem de Fenerbahçe maçında. Rakip aç, iştahlı ve daha çok kazanmaya ihtiyacı olan bir takım. Beşiktaş'tan daha muhtaçtı 3 puana. Caner fazla hırslı başladı. Aşırı motive olmuştu. Bu onun aleyhine oldu ve istediğini yapamadı. Beşiktaş tribünlerinin önüne giderek diz çökmesi Fenerbahçe taraftarını çileden çıkarttı.

Sen o hareketi yaparsan, milli marş sırasında seremonide futbolcuların önünde bekleyen Fenerbahçeli çocuklar da kameraya 8 işaretini yapar! Neresinden baksanız yanlış görüntüler. O masum çocukları ne diye böylesine çirkin emellerinize alet edersiniz? Fenerbahçe çok tempoluydu.

Beşiktaş her defasında buna müsaade etti.

Beşiktaş tüm sahayı Fenerbahçe'ye veriyor, hücumcu bekler çıkamıyor, Babel ile Quaresma da dönmeyince Fabri büyük sıkıntılar yaşıyordu.

Mehmet Ekici Beşiktaş'ı beklemiş sanki.

Sanal futbol oyunu diliyle tüm özellikleri 100 olmuştu ikisinin de. Özellikle Ozan'ı izlerken Tolga Ciğerci'yi gördüm sanki!

İlk yarıda ciğerden oynadı, gol aradı, arattı.

Penaltı net penaltıydı Fenerbahçe için.

Q7'ye verilen ikinci sarı ise çok ağırdı.

Madem 2. sarıyı verecektin Quaresma'ya, ondan önce Valbuena'ya yaptığı faulde verecektin! Hem de direkt kırmızı. Devreye girerken Ozan'ın koluyla müdahalesi de net penaltıydı ama görmedi Ali Palabıyık.

MHK'nin en büyük hatası oldu bu maça Palabıyık'ı ataması. Palabıyık F.Bahçe-Beşiktaş derbilerinin vazgeçilmezi oldu artık.

İlk yarının en iyilerinden Ekici zorunluluktan çıkamadı ikinci yarıya. Faullerin bol, sürekli kemik seslerinin duyulduğu bir derbi yaşandı. Talisca değişikliği doğruydu.

Negredo yoktu maçta! Beşiktaş varını yoğunu koyarak geldi ikinci yarıda Fenerbahçe kalesine. Negredo da çok istedi, Aradı durdu golü. Beşiktaş 50. dakikadan sonra özellikle oyunun hakimiydi. Aykut Kocaman da müsaade etti, razı oldu 1-0'a.

Yaslandı F.Bahçe. Ozan bile düştü oyundan.

Dün gece muhteşem maçı yazmak istedim hep ama zaman zaman Ali Palabıyık müsaade etmedi!

Beşiktaş'ın golünü vermedi, Cenk'in penaltısını!

Şenol Güneş atıldı, Beşiktaş yine oynadı, atamadı. Atiba atıldı, Fenerbahçe attı, Beşiktaş attı. Aksiyon, gol, kırmızılar, derbi dolu bir gece yaşadık. Gece Ali Palabıyık'ın gecesi oldu.