Günü kurtardılar

Öylesine acıkmıştı ki F.Bahçe galibiyete hatta gole, gollere. Maç, 'Halil İbrahim Sofrası' bereketiyle başladı sarı-lacıvertliler için. G.Birliği defansı öyle bir masa kurmuş ki F.Bahçeli hücumculara, yemeğin neresinden başlayacaklarına şaşırdılar. İmdada Halil İbrahim yetişti. Gereksiz ve anlamsız bir hamlede bulundu ki top kendi ağlarına gitti.

Oyunda olmayan sakat van Perise, ilk 11'deki Soldado'yu kıskandıran bir gol oldu. Herkes 'işte F.Bahçe'nin aradığı forvet' yakıştırmalarını yaptı. Tamam bir defans oyuncusu kendi kalesine gol atar da böylesini çok az gördüm. Ümit Özat Çılgına döndü. Takımı 6-0 yenilse böyle tepki göstermezdi.

Buna rağmen panik vardı F.Bahçe'de.

Bu da sıkıntıya sebep oldu. Dakikalar ilerledikçe G.Birliği toparlandı. Bireysel defans hataları arka arkaya geldi sarı-lacıvertlilerde.

Neudstater-Skrtel ikilisi olmuyor. Doku uyuşmazlığı var bu iki futbolcu arasında. Komik bir penaltı kararı sonrasında skor 1-1'e geldi. Fenerbahçe çok dağınık bir takım. Kim n'aptığını bilmiyor bir kaç oyuncu dışında. Giuliano'yu ekranda bir kez görmedim ilk yarıda. Alper Potuk'suz F.Bahçe olmaz.

Böylesine maçlarda hiç olmaz. Mehmet Topal'ın oyun şekli artık dünyada kabul görmüyor. Bunu Topal'a anlatmalı biri.

N'diaye, Atiba gibi olmalı. Mehmet Topal'ın mevkiinde görev alan bir futbolcu durarak top oynayamaz!



F.Bahçe'ye çok şey lazım

Gençlerbirliği toplama takım gibi.

Ümit Hoca ne yapsın? ilk yarıda 10 kişi kalan G.Birliği takımının eksik kaldığı hiç belli olmadı. F.Bahçe buna karşı hiç hamle yapmadı. Aykut Kocaman kenarda durdu.

Futbol satranç gibidir. Bir sonraki hamleni değil iki, üç sonraki hamleni düşüneceksin F.Bahçe teknik direktörüysen.

Topal'ı çıkartıp neden Aatıf'ı almadı hemen? Alacak başka adamı yok gerçi de.

F.Bahçe ışık vermiyor. F.Bahçe takım olamıyor. F.Bahçe hafta kurtarır ama sezonu kurtaramaz. F.Bahçe'ye sadece stoper ve golcü değil, ortasaha, sağ-sol bek, ön libero her şey lazım. Çok şey lazım.

Yine sadece Valbuena vardı. Her yerde o vardı. Top istedi, top aldı, top dağıttı.

Yarın bir gün kaleye de o geçerse şaşırmayın.

Onu da yapamaz yeteneksizliğinden değil boyundan! Boysuzluğundan. İlk yarıda F.Bahçe'nin kaleyi tutan şutu yoktu.

İsmail, Salih, Oğuz, Muhammed Samed, Ahmet Han, Şener. F.Bahçe'nin yedeklerine bakın. Rakip 10 kişi kalmış ama Fener skoru 4-5 yapar demedi kimse, diyemedi!

Dedirtemedi bunu ne kenardakiler, ne sahadakiler Fenerbahçe'de.

Skor yanıltmasın. En kötü oynayan takımlardan biri F.Bahçe. Başakşehir maçı çok tehlikeli olacak Aykut Kocaman ve öğrencileri için. Ve söz uçar yazı kalır; Bu futbolla Fenerbahçe bu sezon derbi kazanamaz.

Giuliano'dan bir şey anlamadım.

Neymiş takıma ısınıyormuş. Nasri ayağının tozuyla golünü attı.

O nasıl ısındı?

Esas acı olan ne biliyor musunuz?

Ankara'da Gençlerbirliği- Fenerbahçe vardı ve tribünler bomboştu.