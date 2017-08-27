Stres taşı

Beşiktaş tribünleri daha hazır başladı maça. Futbolcularda, Şenol Güneş'te tuhaflıklar vardı sahaya çıktıklarında. Stres mi, endişe mi, heyecan mı anlamadım?.

Gole kadar Beşiktaşlı futbolcular önde, baskılı başlamalarına rağmen bir şeyler ters gidiyordu. Galatasaray'ın üç haftadır fırtına gibi esmesi, Beşiktaş'ı ya fena gazladı ya da eyvah dedirtti. Ama şu bir gerçek bu sezon iki takım için stresli geçecek.

Tosic'in golüyle rahatlayan, stresi atan Beşiktaş'ta diğer defans oyuncuları da gol atma sevdasına kapılınca olan oldu. Beşiktaş savunması esas görevini unuttu, uyudu ve beraberlik golünü yedi. Halı saha golü yedi resmen.

Beşiktaş iyi güzel hücum ediyor da Bursaspor'un her kontrası tehlikeli oldu.

Bunu içerde dirençli takımlara karşı yaparsan bedelini ödersin, ödetirler. Beşiktaş bazen kontrolden çıkıyor herkes her şeyi yapmak istiyor. Çok fazla hırslı Cenk, Quaresma, Adriano, Caner.



Kontrolsüz güçle oynadılar

Bu Beşiktaş'ın iç sahasında sıkıntı olmayabilir de deplasmanlarda tersine döner işler. Hakemler dışarda acımazlar!

Hani derler ya 'kontrolsüz güç güç değildir'. Kontrolsüz bir güçle oynadı Beşiktaş. Bursaspor maçında anlamsız kontrolsüzlüğe, bir de stres yüklenince panik yaşandı. Daha 3. hafta ve Bursaspor maçını derbi gibi oynamaya çalıştı.

Oğuzhan'a bir çift sözüm var; Haksızlığa uğradın ve milli takıma alınmadın.

Çıkıp inadına hayatının topunu oynamalıydın.

Beşiktaş iyi oynamadı. İki sezondur sahada futbol dersi veren Beşiktaş bu görüntüsünden uzak. Bu da stres yaşatıyor işte Beşiktaşlı futbolculara. Dakika 60, dakika 65 ve oyuncu değişikliği yok.

Babel ve Cenk'in kötü performanslarıyla sahada uzun süre kalmaları beni şaşırttı. Nihayet 71'de Negredo oyuna girince, tribünler gol olmuş gibi sevindi.

'Medel, Negredo ve Lens'i yedek kulübesine transfer edilmiş' sanki. Eskiden 'transfer yap' derdi taraftarlar yönetime, şimdilerde yapılan transferleri oynatsana hocam diyorlar! Beşiktaş dünkü ve geçtiğimiz haftalardaki futboluyla şunu gösterdi; Beşiktaş artık ligin en iyi oynayan takımı değil. Tempolu, hırslı ama stresiyle korkutuyor taraftarını...