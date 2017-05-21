Böyle oynasa çoktan şampiyondu

Beşiktaş, Kasımpaşa önünde işi sıkı tuttu. Bu ciddiyetle Başakşehir'le oynasaydı şimdi işi bitirmişti. Ama şampiyonluk ipini artık iyice eline geçirdi



Beşiktaş işi sıkı tuttu Kasımpaşa maçında. Bu maçta oynadığı ciddiyetle Başakşehir'le oynasaydı şu anda işini bitirmişti. Demek ki hem teknik adam olarak hem futbolcu olarak hayatta ders alma bitmiyor. Ne demişler? Tecrübe pahalı bir olaydır. Maç 2-1 oldu yine de bir tedirginlik vardı hem seyircide hem sahada. Ne zaman üç oldu herkes rahatladı. Bundan sonraki iki maçta ne olur? Normale baktığında Beşiktaş geçer gözüküyor. Ama işte futbolda kazın ayağı öyle değil.



Quaresma mükemmeldi

Dün akşam bütün futbolcular birbirlerine yardım ettiler. Kimse sahada şöhret olmak istemedi tek başına. Yalnız şunu söyleyebiliriz; Quaresma'yı son iki yılda ilk defa bu kadar mükemmele yakın gördüm. Talisca'yı da geldiğinden beri ilk defa bu kadar etkisiz. Yalnız Aboubakar ile Talisca ikilisinin attığı gol dünya standartlarının üzerinde. İşte kalite farkı dediğimiz olay bu. Peki maç 1-1 bitseydi maçın hakemi ne olurdu? Bu çocuklar futbolu bilmiyorlar. Neden bunu söylüyorum? Sahada duracakları yeri bilmiyorlar. Topun nereye düşeceğini, nereye atılacağını kestiremiyorlar. Şunu kesinlikle söylerim, bunun yorumu yoktur; iyi bir hakem maçın topuyla çarpışmaz. Futbolcuların oyun alanları içine girmez, onların pas ve şut yollarını kesmez. Bu hakem geçtiğimiz yıllarda komiteye müracaat edip, "Ben İstanbul hakemiyim. Onun için de İstanbul'da büyük takımların maçlarını idare edemiyorum. Ben Kırıkkale, Edirne veya Lüleburgaz'a gideyim. İşimi buralara tayin ettireyim. Bana İstanbul'da maç verin" diyen birisi... Cevap olarak da, "Sen hakem ol, İistanbulda da görev yapsan biz sana İstanbul'da maç veririz" olduydu.



Top hakeme çarpmaz!

Ama işte düşünün maç 1-1 bitse Süper Lig'in kaderi değişecek. Belki de Beşiktaş değil, Başakşehir şampiyon olacak hakeme çarpan topla. Bakınız beyler; top hakeme çarpmaz, hakem topa çarpar. Nerede durduğunu bilmezse... Beşiktaş dün şampiyonlik ipini iyice eline geçirdi. Bakalım bitirebilecek mi? Tabi bu yalnız ona bağlı değil. Bugün Trabzon- Başakşehir maçı ne getirir, ne götürür göreceğiz.



ABOU, GOMEZ'DEN iYi

Vincent Aboubakar çok hareketli bir santrafor... Değişik özellikleri var. Kısa mesafede ters işler yapabiliyor. Mümkün olduğu kadar ofsayta da düşmüyor. Faydalı bir santrfor tipi. Şunu da söyleyebiliriz; zamanımızdaki modern futbolda geçen yıl Beşiktaş'ta oynayan Alman Mario Gomez'den çok daha farklı ve artı özellikleri var.