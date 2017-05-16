BÜLENT ‘EYYAM’ YILDIRIM!

Quaresma daha ilk yarıda atılmalıydı. Cenk'in golünden önce de net faul vardı. Beşiktaş hakem kararıyla kazandı.



Hakem kararlarıyla Beşiktaş… İlk 45 dakikada Quaresma öyle veya böyle, böyle veya öyle mutlak suretle oyundan atılmalıydı.

Beşiktaş'ın Cenk ile attığı golden önce de net faul var. Hakem Bülent 'Eyyam' Yıldırım her zamanki gibi.

Bakınız, geçen hafta Fırat Aydınus, bu hafta Bülent Yıldırım... Aynı haltları yiyorlar. Bakın ne yapıyorlar?

Artık Quaresma'ya sarı kart göstermek mecburi ya! Kartı gösteriyorlar sonra dönüp giderek kartı gösterdikleri futbolcuyu arkalarına alıyor ve kartı yazmaya başlıyorlar. Neden? Çünkü futbolcuların yapacağı ikinci sarı kartlık hareketleri görmemek için.

Bunlar akıllı hakemler. Biz eskiden bunlara kaşar derdik, eski kaşar!

Lezzetli olurlar, tatlarından yenmez.

Aynı Bülent Yıldırım, Bursalı oyuncuya kart gösterirken vücuduna bakıyor, suratına bakıyor. Seyredin görün.

Herhalde bunlara MHK, "Kardeşim büyük takım oyuncularına kart gösterirken arkanızı dönün gidin ki ikinci hareketten kırmızı kartı vermeyin" diyor!

Yukarıda Allah var ya, vallahi ben bundan şüphe etmeye başladım.



Şampiyonluk turuna çıksın

Bakınız bu maç çok önemliydi. Maalesef maça Beşiktaş değil, Bülent Yıldırım damga vurdu. Ben MHK'nın yerinde olsam, eğer Beşiktaş son maçta şampiyon olup tur atacaksa, Bülent Yıldırım'ı o maça dahil ederim. Çünkü o kupada Bülent Yıldırım'ın da tuzu olacak.

Bursaspor kendi çapında elinden geleni yaptı. "Onların pozisyonu var mıydı?"derseniz. Belki de maçın en iyi pozisyonunu yakaladılar. Ama genç Kubilay, Fabri'nin üstüne vurdu.

Peki Beşiktaş etkili oynadı mı? Hayır.

İnanılmaz gerginlerdi. Maç başlamadan evvel bu yüzlerinden okunuyordu.

Ama biraz akıllanmışlar. Uzatma dakikalarında faul oluyor topu rakibe hemen vermiyorlar. Sarı kart görme pahasına da olsa geciktirme yapıyorlar.

Merak ediyorum. Bu maçtan sonra Şenol Güneş ve Beşiktaşlı yöneticiler ne konuşacaklar?

Bakınız!

Şenol Güneş, Quaresma'ya o kadar güveniyor ki ilk 45 dakikada yüzde yüz atılması gereken Quaresma, Şenol Güneş tarafından ikinci yarıda oyundan alınmıyor. Yani Şenol Güneş şunu biliyor;

Bu Bülent Yıldırım, Quaresma'yı oyundan atamaz! Çok net...

Ondan sonra da Türkiye'de kimseyi keriz yerine, aptal yerine koymayın.



Bursa seyircisi mükemmeldi

Bu tip maçlarda teknik-taktik çok zor.

Çünkü iki takım futbolcuları da gerginler.

Kemanın telleri gibi… Bir de Bursaspor'un Beşiktaş'a karşı her zaman bir hesabı vardır. Çünkü Beşiktaş'a atacakları bir çelme şimdiye kadar aldıkları bütün kötü neticelerin üstünü örtecekti.

Onu yapamadılar. Ama iyi mücadele ettiler.

Bursaspor'un bu duruma düşmesindeki sebebi ben önce yönetimine bağlarım, sonra futbolculara. Seyirciye değil… Öyle veya böyle bu Bursaspor seyircisi dün statta mükemmeldi.

Beşiktaş resmen sırat köprüsünden geçti. Şimdi Trabzon'a dua edecekler.

Ama şu sözü hiçbir zaman unutmamak lazım; El elin eşeğini ıslık çalarak ararmış!



MUHTAÇ KALDILAR

Siyah-beyazlılar, iki hafta önce oynadıkları Başakşehir maçında berabere kalarak çok rahat kazanabilecekleri bir şampiyonluğu buralara soktular. Böyle hakem kararlarına muhtaç hale geldiler. Bu konuda Federasyon da onlara omuz atıyor mu bilemem! Sorun Beşiktaşlı oyunculara sakinleştikleri zaman. Benim bu yazdıklarımın hepsini onlar da onaylayacaklardır.