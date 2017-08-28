Güven transferi!

Fenerbahçe'nin sol açığı Valbuena iyi, beki Hasan Ali kötü! Diğer kanatta ise İsla iyi, Dirar kötü!

Yani iki kanat da yarım çalışıyor aslında...

Aykut Kocaman'ın kanat orgazisyonlarını bir türlü yaptıramamasının esas nedeni bu. Aksak kanatlarla bu kadar pozisyona girip, girdiğinden fazlasını veriyorsun! Dirar'ı hazırlık maçlarında çok beğenmiştim.

Lakin iş ciddiye binip, resmi karşılaşmalar oynanmaya başlandığında bir tek iyi oynadığı maçı göremedim.

Bu da onun yerinde bir transfer olmadığını gösteriyor. Esas merak ettiğim konu, Aykut hocanın haftalardır bu kadar kötü oynayan bir futbolcuya neden tahammül ettiği! Oysa elinde Aatıf gibi alternatifi de var. Giuliano topla oynamanın en zor olduğu 3. bölgede yüzde 95 olumlu pas istatistiği yakaladı. Bu ne demek biliyor musunuz?

Rakip savunmanın en çok presle oynadığı bölgede, bu oranı yakalaması onun faydalı olacağının net bir göstergesi.

Son zamanların en çok eleştirilen ismi Ozan maça, "Kebapçıya Ozan Tufan" tezahüratlarıyla başlayıp, golle bitirdi!



Geriye yaslandılar

Gol atmasına onun adına sevindim ancak gol pozisyonunda ayağına yarım saatte kaldırmasına çok güldüm! Artık insanlar seni kilolarınla değil, oynadığın futbolla konuşsun Ozan! Bak büyük ihtimalle Josef ile yollar ayrılacak. Bu senin için büyük bir şans, iyi değerlendir. Fenerbahçeli oyuncuların iyi antrenman yapmalarından çok, iyi bir psikoloğa ihtiyaçları var.

Baskıları kaldıramayan bir takım oldu sarı- lacivertliler. 2. golü bulduktan sonra 10 kişi kalmış rakip karşısında gereksiz paniğe kapıldılar. Hem geriye yaslandılar hem de doğru düzgün pas yapamadılar.

"Ya kaybedersek" korkusu oturmuş hepsinin yüreğine... Bundan kurtulmanın tek yolu seri galibiyetler almaktan geçiyor.

Transfer elbette gerekli ama şu aşamada "güven transferi" daha da önemli. Transferi parayla yaparsın ancak güveni milyon dolarlar versen alamazsın!

Milli takım arası Fenerbahçe'ye ilaç gibi gelecek. Oynanan futbol keyif vermese de sezonun ilk galibiyeti kara bulutların dağılması açısından önemliydi.

Aykut Kocaman'ın bu arayı çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Taraftarın çok fazla sabrı kalmadı hoca!..