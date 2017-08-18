Golcü aranıyor!

Klasik olacak ama bir takımda atanın ve tutanın iyi olacak arkadaş! Forvette mecburiyetten tecrübesiz Ahmethan olunca, Fenerbahçe iyi oynayıp, baskıyı kurduğu dakikalarda bir türlü golü bulamadı.

İyi oynayıp golü bulamamak, her takımın moralini bozar. Koşuyor, mücadele ediyorsun, pozisyonlara giriyorsun ama bir türlü gol olmuyor.

Ahmethan'ın iyi niyetinden kesinlikle şüphem yok. Gelecekte çok daha iyi olacağına da eminim. Lakin golcü sezgileri henüz yeterince gelişmemiş.

Golcü kurnaz olacak, uyanık olacak.

Ahmethan sürekli rakip defansın topu sektirmesini, bir hata yapmasını bekliyor. Bu seviyelerde o tip pozisyonları bulmak çok zor.

Dedik ya, Fenerbahçe maçın başından sona ipleri elinde tutan taraftı.