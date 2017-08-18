Golcü aranıyor!
Klasik olacak ama bir takımda atanın ve tutanın iyi olacak arkadaş! Forvette mecburiyetten tecrübesiz Ahmethan olunca, Fenerbahçe iyi oynayıp, baskıyı kurduğu dakikalarda bir türlü golü bulamadı.
İyi oynayıp golü bulamamak, her takımın moralini bozar. Koşuyor, mücadele ediyorsun, pozisyonlara giriyorsun ama bir türlü gol olmuyor.
Ahmethan'ın iyi niyetinden kesinlikle şüphem yok. Gelecekte çok daha iyi olacağına da eminim. Lakin golcü sezgileri henüz yeterince gelişmemiş.
Golcü kurnaz olacak, uyanık olacak.
Ahmethan sürekli rakip defansın topu sektirmesini, bir hata yapmasını bekliyor. Bu seviyelerde o tip pozisyonları bulmak çok zor.
Dedik ya, Fenerbahçe maçın başından sona ipleri elinde tutan taraftı.
Valbuena farkı
Üçüncü bölge presiyle rakibi bunalttılar, kapılan toplarla pozisyonlarda buldular. Teknik direktör Aykut Kocaman takım savunmasına yardım etmeyen oyuncuyu pek sevmez. Ama Valbuena'yı sanki biraz serbest bırakmış.
Açıkçası bunu da hakediyor. Fenerbahçe'nin bütün hücum aksiyonlarının içinde yine hep Valbuena vardı. Futbolu beyniyle oynayan pek oyuncu yok Fenerbahçe'de! Bazı futbolcular sadece koşarak futbol oynadığını sanıyor ve çok yanılıyor!
Aykut Kocaman'ın yapması gereken kondisyonun yanında oyun aklı olan futbolcuları tercih etmek olmalı!
Fenerbahçe kalesini bulan iki top vardı ikisi de gol oldu! Roman varken Topal'ın stoperde oynamana pek anlam veremedim. Yenilen iki golde de hatası vardı.
Pozisyon vermeyerek, kalene fazla şut çektirmeyerek maç kazanılmıyor!
Sarı-lacivertliler Vardar'ı eler elemesine ancak kuvvetli, fiziksel olarak hazır bir golcüyle eler. Ozan'la, Josef'le, Topal'la değil!