Sadık oyuncular!

Taraftarla başlamak istiyorum aslında... 10'nunla bununla değil! Bazı takımlar vardır, sadece seyircisiyle oynayabilen... İşte Fenerbahçe öyle bir takım. 10 numara, 8 numara, 9 numara hepsi hikaye!

12 numara asisti de yapar, golü de atar.

Uzun bir aradan sonra 40 bin taraftarı tribünde görmek beni heyecanlandırdı.

Eminim Fenerbahçeli futbolcuları da heyecanlandırmıştır.

İki yeni transfer Giuliano ve Soldado'nun ilk 11'de olmayışı tepki çekti.

Allah aşkına şunu düşünün, bir teknik adam sahaya en iyi 11 adamını sürmez mi? Kendi ayağına sıkar mı?

Teknik heyetten kiminle konuşsam bana Giuliano ve Soldado'nun fizik olarak takımın seviyesinde olmadığını söyledi. Benim Aykut Kocaman'la ilgili elbette eleştirilerim var: Van Persie'yi neden oynattın hoca? Bırak Soldado'yu genç Ahmethan bile saha içerisinde ondan daha çok iş yapıyor.

Bir forvet oyuncusu 45 dakikada bu kadar az topla buluşamaz! Bakınız, golden, asistten bahsetmiyorum! Golcü atar atamaz, ama pozisyona girer.



Biraz dinlen Volkan!

Ve Volkan... Biraz dinlenmesi gerektiğini defalarca söyledim. Büyük takımın kalecisinin kalesine gelen her top gol olmaz! Bu çok çok kötü bir istatistik!

Aykut Kocaman, oyuncusunda kaliteden ziyade sadakat arar. Komutan elbette askerinde sadakat arayacaktır ancak askerin de nişan almayı, savaşmayı bilmesi gerekiyor! Sadakatle şampiyon olamazsın hoca!

Hem sadık hem de iyi oyuncular gerekiyor sana. Bazı futbolculara sadece sana sadık oldukları için formayı veriyorsun, bunu yapma! Seni sadık askerlerin yakacak! Bu dediğimi sakın unutma, çubukluyu hak eden giyecek.

Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım.

Bu kadar 3. bölge oyunu oynayıp bu kadar az gol atabilen takım görülmemiştir.

Kocaman'ın öncelikli olarak buna çare bulması gerekiyor. Takımı Valbuena seviyesine çekmek öncelikli hedef olmalı... Fransız, nasıl futbol oynamalı dersi veriyor adeta... Sadece kendi takımına değil, rakibe de... Transfer sezonu devam ediyor. Transferleri hoca değil yönetim yapacak. Bu takımın 1 forvet ihtiyacı daha var. Tabi bir de stopere... Kimse karalar bağlamasın.