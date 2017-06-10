Milyonluk cahiller

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu olmasına da onunla ilgili tartışmalar bir türlü bitmek bilmiyor. Ben bu sezon Fenerbahçe'nin en önemli transferinin Aykut hoca olduğu kanaatindeyim.

Oyuncuların isimlerinden ziyade sadece Aykut Kocaman ismi bile Fenerbahçe'yi şampiyonluğa oynatır.

Yeni duydum, onun zamanında milyonlarca euro harcanarak Samandıra Tesisleri'ne konulan teknolojik idman aletleri son iki yıldır çürümeye terk edilmiş.

Ne Pereira ne de Advocaat bu aletlerin yüzüne bile bakmamış.

Hep söylüyorum; aidiyet hissetmeyen, sadece kazanacağı parayı düşünen teknik direktörler F.Bahçe'ye bir şey veremez.

Kocaman, göreve gelir gelmez dünyayla entegre bu teknolojik idman aletlerinin hemen kurulması talimatını vermiş.

Bu aletleri Bayern Münih, Barcelona, Real Madrid gibi dünyanın önde gelen kulüpleri kullanıyor. Sporcunun bütün idman hareketleri, yaptığı koşu, harcadığı kalori tek tek ölçümlenerek kaydediliyor.

Anlayacağınız Aykut Kocaman'ın yaptırdığı idmanlardan kaytarmak mümkün değil!

Bir tane yönetici son iki senedir bu önemli aletlerin hiç kullanılmadığını neden hiç sormadı? Her hocanın bir antrenman sistemi var elbette, lakin elinde milyon euro'luk bu sistem varken kullanmamak hangi akıl ile açıklanabilir?

Ben söyleyeyim; kendilerini geliştirmedikleri, dünyadaki büyük kulüplerin nasıl idman yaptığından haberdar olmadıkları için bu aletleri görmezden geldiler. Kullanmayı bilmediklerini söyleyemediler, cahillikleri ortaya çıkmasın diye!



İmza töreninde başkan da olmalı

Aykut Kocaman'ın dönüşünde asbaşkan Ali Yıldırım'ın büyük emeği var.

Kulüp, teknik direktör tavsiye eden menajerlerden geçilmezken, başta başkan Aziz Yıldırım olmak üzere bütün yöneticileri Aykut Kocaman ismine o ikna etti. Çünkü yeni maceralara atılmanın Fenerbahçe'ye vereceği zararı çok iyi biliyor Ali Yıldırım.

Kamuoyunda Aziz başkanın "Ben varken Aykut Kocaman bu kulübe gelemez" sözleri konuşuluyor. Bu nedenle Kocaman'ın imza törenine bizzat Aziz Yıldırım'ın katılması büyük önem taşıyor. İkilinin beraber vereceği fotoğraf tüm dedikoduların önüne geçecek ve pusuda konuşmayı dört gözle bekleyenlerin ağzını kapatacaktır.



Kırmızı gözlük

Başkandan bahsetmişken... Dün sosyal medyada dolaşırken Aziz beyin Fenerbahçe Koleji öğrencilerine karne verirken çekilmiş bir fotoğrafını gördüm. Başkan, minik bir öğrencinin kırmızı gözlüğünü takarak poz vermiş. Gerçekten çok hoşuma gitti.

Bu ülkede neredeyse 20 senedir bir Aziz Yıldırım antipatisi var. Tabii bunun mimarı da bizzat kendisi. Aziz beyi tanıyanlar çok iyi bilir; kameralar önünde farklı, kamera arkasında farklı bir Aziz Yıldırım vardır. Açıkçası ben kamera arkasında olanını seviyorum.

Küçük bir çocuğun gözlüğünü takması bile eminim ki birçok kişinin hoşuna gitmiştir.

Birkaç güzel söz, birkaç samimi davranış ile Aziz Yıldırım antipatisi, Aziz Yıldırım sempatisine dönüşebilir. Haydi başkan; doktor Jeyll'ı bırak, biraz da Mr. Hyde'ı görelim.