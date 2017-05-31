Karavana transferler!

F.Bahçe'nin, başkan Aziz Yıldırım'ın iddiasının aksine transferleri mayıs ayında bitiremeyeceğini söylemiştim. Bugün mayısın son günü. Başkan, siz bu satırları okurken 5-6 oyuncuyu İstanbul'a indirebilirse sözünü tutmuş, beni mahcup etmiş olacak. Ama hiç sanmıyorum!

Transferlerin erken bitirilmesi önemli elbette... Lakin daha önemlisi doğru bölgelere, doğru oyuncuları bulabilmek...

Bütün kulüpler transfer yapıyor.

Ama ben Fenerbahçe yönetimi kadar karavana transfer yapanı, kulübün parasını çar-çur edenini görmedim.

Özellikle son yıllarda yapılan transferler hep karavana! Bunu hem oyuncu hem de teknik adam anlamında söylüyorum. Her transfer döneminin firesi olur tabii ki... Aldığın 5 futbolcudan 1 tanesi arızalı çıkabilir. Ama bu kadar karavana atmak hiç normal değil.



En fazla bir kere kanarsın

Ligin en tecrübeli yönetimi Fenerbahçe'nin.

Peki neden hala en çaylak gibi davranıyorlar? Bunun tek nedeni ortak akla inançlarının olmaması aslında. Dar bir çerçevede, bir kaç kişiyle transfer yapmaya çalışmanın sıkıntılarını çekiyorlar. Bir adam diğerini en fazla bir kez kandırır! Ama aynı adamdan hala oyuncu almaya devam ediliyorsa bunun altında başka şeyler ararım.

FFP kıskacındaki yönetim dört bir koldan transferleri yapabilmek için koşturuyor. Acele etmeyin. Başkanın "Mayısta transfer bitecek iddiası" kimseyi sıkıntıya sokmasın. Taraftarlardan ricam şu: Yönetime sürekli transferleri sormayın. Çünkü acele etmek yeni hataları beraberinde getirecek.

Bırakın sakin sakin çalışmalarını yapsınlar. Umarım bu kez doğru isimlere imza attırırlar. Umarım...



Kim bu futbolcu?

Geçtiğimiz gün A Spor'da yayınlanan Artı Futbol programında, bir Fenerbahçeli futbolcunun lehinde tezahürat yapmaları için taraftar gruplarına para verdiğini söyledim. 2 gündür gelen telefonun, mailin haddi hesabı yok. Arayanların içinde futbolcular da var. Bazıları ağzımı arıyor!

Sanırım Kadıköy'de taraftar olmanın, tribüncülüğün ne demek olduğu iyice unutulmaya başlandı. Taraftar demek karşılık beklemeden takımını sevmek demektir. Taraftar demek iyi günde, kötü günde hiçbir karşılık beklemeden boğazı yırtılırcasına takımını desteklemek demektir.

Taraftar para almaz, para verir.

Kombine alır, bilet alır, ürün alır, kulübüne destek olur.



Cebi dolu ama kalbi boş

Ama özellikle bu yıl Fenerbahçe'nin taraftar profili değişti. Ya da değiştirildi! Yönetimden bedelsiz bilet aldığı iddia edilen gruplar mı dersin, futbolculardan para alıp lehine tezahürat yapanlar mı dersin! Ne ararsan var tribünde...

Ey saf temiz Fenerbahçe taraftarı, sen haftalığının önemli bir bölümünü, çoluk çocuğunun boğazından kesip bilete, Fenerium'a ayırırken ve dahi buna rağmen stada giremezken, birileri o stada gelip üzerine para kazanıyor. Gelenlerin birçoğunun emin olun Fenerbahçe'nin başarılı olmasıyla, Çubuklu sevdasıyla alakası yok.

Bu "cebi dolu" ama "kalbi boş" adamlarla nereye gidebilirsiniz? Nereye olduğunu bilmem ama fazla uzağa gidilmeyeceğini çok iyi biliyorum.

Gelelim malum futbolcuya...

Onun ismini şimdilik yazmıyorum.

Ama emin olun tribünlerin bu hali devam ederse yazacağım.