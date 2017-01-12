Acele edin!

Yıllardır şu hazırlık maçlarındaki bir standart getiremedik.

Partizani Tirane karşısında oynayan futbolcuları değerlendirmek öyle zor ki! Zira rakip öylesine zayıftı ki, iyi oynayanı göklere çıkaramazsın, kötü oynayanı "konsantrasyon problemi" yüzünden yeremezsin. Sadece 1 yeni transfer yapan Fenerbahçe'nin zaten beraber oynamaya alışkın bir takımı var.

Advocaat yeni bir sistem deniyor.

Bu yeni sistemin uygulanabilirliğini daha sert ve kalibresi yüksek rakipler karşısında denemek doğru olurdu.

İki hazırlık maçının skorlarına bakarak, "Fenerbahçe lige hazır" yorumunu yapmak yanıltır. Benden söylemesi.

Fernandao sakatlıktan iyi döndü ve şu anda çok formda. Ama onun Fenerbahçe'nin forveti olabileceği konusunda hala tereddütlerim var. Hızlı ve pas oyunu oynatan Advocaat'ın forvetinin de hızlı ve pas yapmaya muktedir olması gerekiyor.

Van Persie ve Sow'un eninde sonunda geri döneceğini bende biliyorum.

Onlar dönene kadar Fernandao boşluğu doldurabilecek mi? Üst üste 3 pas dahi yapamayan Partizani takımının yumuşak orta sahası Ozan'ın etkili olmasını sağladı. Kreatif paslar verdiğini de söylemeden geçmeyelim.

Ama dedim ya, rakip mi çok kötüydü, yoksa Ozan mı çok iyi! Bu sorunun cevabını dirençli bir rakip karşısında daha iyi göreceğiz. Önümüzdeki hafta sonu ligler başlıyor. Hala Advocaat'ın istediği "sonuç alacak" orta saha transferi yapılamadı. Taraftarın sabrı taşıyor, elinizi çabuk tutun.