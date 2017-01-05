Forvetsiz başarı hayal

Fenerbahçe Yönetimi resmi olarak Karavayev transferini gerçekleştirdi.

Mehmet Ekici ise an meselesi… Bugün yarın açıklanır.

Lakin hep söylüyorum; Mehmet Ekici aspirindir, Fenerbahçe'nin ihtiyacı ise antibiyotik! Mehmet kötü futbolcu demiyorum, hatta geniş kadroda faydalı olacaktır. Özellikle Fenerbahçe'nin en büyük eksikliği olan duran topları kullanarak büyük katkı sağlayacaktır. Fakat bunun yanı sıra, "Takım oyunu" oynayan Fenerbahçe'yi "bireysel" oynayarak bozma durumu da olabilir. Trabzon'daki solo performansına baktığımızda bu net bir şekilde görülüyor.

Dick Advocaat'ın bu kadar bireysel oynamasına müsaade edeceğini sanmıyorum.

Ya takım oyununa uyacak ya da güçlü bir alternatif olarak kulübede oturacaktır. Bu yüzden Fenerbahçe'nin ikinci bir orta saha oyuncusu transfer etmesi gerekli görünüyor. Sadece orta saha oyuncusu mu?

Tabii ki hayır! Golcü sıkıntısını, takımdaki isimlere bakarak, 'görmezden gelmek' olmaz! Şimdi isim isim gidelim isterseniz:

Sow: Yakında Afrika Kupası başlıyor.

Sow, Senegal Milli Takımı'nın kadrosunda olacak. 14 Ocak'ta başlayıp 5 Şubat'ta bitecek olan organizasyonda Senegal Milli Takımı'nın üst turlara çıkması muhtemel. Lig yarışının kızıştığı böyle bir dönemde Sow'dan faydalanamayacak.

Van Persie: Futbolculuğuna, kalitesine diyecek hiçbir lafım yok.

Ancaaak… Sık sakatlanması ve istikrarsız oluşu Fenerbahçe teknik heyetini kara kara düşündürüyor. Van Persie 3 maç süper oynar, atar, attırır.

Ama sonraki 3 maç ne yapacağı muamma. Takım 3 kulvarda yoluna devam ederken, bütün sorumluluğu Van Persie'nin üzerine yükleyemezsiniz.

Zaten kaldıramaz.

Fernandao: Sakatlıktan formda ve iyi döndüğünü söyleyebilirim.

Ama şu anda 90'lı kilolara kadar düşen Brezilyalının yarın kaç kiloya çıkacağını bilemeyiz. İnanılmaz kolay kilo alabiliyor.

Zaten oyun stili olarak da Fenerbahçe'nin mevcut yapısına uygun değil. Ağır, adam eksiltemiyor, takım arkadaşlarıyla ver kaça giremiyor.

Sadece yüksek top üstünlüğü onu Fenerbahçe'nin 1 numaralı forveti yapar mı?

Bence yapmaz.

3 forvet oyuncusunu da değerlendirdik.

Hala, "Takımda 3 tane golcü var. Forvet transferine gerek yok" diyeniniz var mı? Zaten Dick Advocaat bu sıkıntının farkında ve herkesin aksine yönetime verdiği transfer listesinin başına forvet oyuncularını yazmış. Kimse bana Finansal Fair Play'den bahsetmesin. Takımın şampiyon olmasını istiyorlarsa, Advocaat'ın sözünden çıkmasınlar. Artık kiralık mı alıyorlar, bonservisiyle mi, onu bilemem! Ellerini taşın altına koysunlar, hatta gerekirse ellerini ceplerine atsınlar, transferi doğru düzgün yapsınlar.

Forvet oyuncusu almadan ikinci yarıya başlamak, şampiyonluğu istememek demektir.

Son dönemde herkes Karavayev'in başarılı olup olamayacağını soruyor.

Kulübüne 100 bin kendisine 500 bin euro verilen bir oyuncunun Fenerbahçe'ye ne vereceğini düşünüyorlar elbette… Çünkü bu rakamlara emin olun Türkiye 2. Ligi'nden oyuncuyu transfer edemezsiniz! Oyuncu anlatıldığı kadar iyiyse neden hiçbir Avrupa kulübü, hem de maliyeti bu kadar düşükken Karavayev'e talip olmadı? Fenerbahçe yıllardır "isim" transferleri yaptı da ne oldu dostlar?

Krasic, Diego gibi isimlere milyon euro'lar verildi de ne oldu? Alırken para ödendi, gönderilirken de… Fenerbahçe'nin paraları çöpe gitti. Karavayev mali anlamda düşük riskli bir transferdir.

Tutarsa ne ala… Tutmazsa da Fenerbahçe çok büyük bir zarara uğramaz.

Ben Karavayev'in sistem oyuncusu olduğunu düşünüyorum.

Ve Advocaat'ın sisteminde başarılı olacağını da… Çok yıldız gördük Fenerbahçe'ye hiçbir şey vermeden sadece ceplerini dolduran… Soğuk iklimin, güçlü çocuğu bence herkesi utandıracak bir performans ortaya koyacak.



SALİH'E ÜZÜLÜYORUM

Salih Uçan ile Stoch bir türlü istenilen seviyeye gelemedi. Antrenman futbolcusu olarak gün geçiriyorlar.

Yıllardır destek olduğum Salih'in durumunu gördükçe çok üzülüyorum. Sürekli geriye gidiyor. Kariyeri için yapacağı en doğru hareket takımdan ayrılmak olacaktır.

Sürekli forma şansı bulabileceği bir kulüpte olmak belki onu geliştirir. Kalırsa sonu iyi görünmüyor.



EMENİKE'Yİ GÖNDER ŞAMPİYON OL!

Herkes takıma kimin transfer edileceğini konuşurken, bazı oyuncularla yolların artık ayrılması gerektiğini unutuyor. Bazen sadece yapılan transferlerle değil, gönderdiğiniz oyuncularla şampiyon olursunuz. Başta Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel olmak üzere 'faydasız' isimlerle yolları ayırma zamanı geldi. Zaten Advocaat da en doğrusunu yaptı. Neşteri vurdu sonra arkasına bile bakmadı.