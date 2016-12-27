Müthiş ikili

Fenerbahçe savunmasının birlikte oynamaya alışkın iki oyuncusu Hasan Ali ve Skrtel olmayınca özellikle ilk 20 dakika Trabzon önemli pozisyonlar buldu.

Hem sol bek hem sol stoperin uyumsuz oluşu Yusuf'u o bölgede etkili kıldı. Advocaat'ın bu önemli deplasman maçına Ozan'la başlayacağını düşünmüştüm. Ama o tercihini Fernandao'dan kullandı.

Yusuf kırmızı görüp takımını 10 kişi bırakana kadar bu tercihin yanlış olduğu aşikardı. İki takım arasında zaten önemli bir kalite farkı var. Bir de eksik kalınca bu fark her geçen dakika daha çok büyüdü.

Kırmızıyı görenin Yusuf olması Trabzon'un hücum etkinliğini tamamen bitirdi. Zaten takımı ileriye taşıyabilecek bir Yusuf var, bir de Mehmet Ekici... Yusuf'un kale çizgisinde elle oynaması tamamen refleks. Zaten o anda düşünebiliyor olsa kesinlikle o topa elle müdahale etmezdi. Golü yersin ama sahada 11 kişi devam edersin. Yediğini çıkarma fırsatın olur.

Fenerbahçe gibi bir takıma karşı bir kişi eksik oynamak hakikaten çok zor.

Son haftalarda bir şeyi fark ettiniz mi?

Lens ve Sow saha içinde mükemmel bir ikili oldu. Tek eksik Lens'i anlayabilen bir orta saha oyuncusu...



10 numara takımı uçurur

Alper birçok pozisyonda fazladan bir istasyon daha kullanmaya kalkınca Lens'in yaptığı boş koşular bir işe yaramadı.

F.Bahçe'nin 2. bölgesinden topu 3. bölgeye taşıyacak oyuncunun mutlaka önce Lens'e bakması gerekiyor.

Fazladan yapılan bir pas onun pozisyonunu kaybetmesine yol açıyor.

Hem hızlı hem zeki bir oyuncu Lens...

Bu iki kanadın ortasına alınacak ve onları anlayabilecek bir 10 numara takımı uçurur. Fernandao'nun Çin'den talipleri olduğunu duyuyorum. Bence beklemeden göndersinler. F.Bahçe'nin en etkisiz ismiydi. Bu kadar eksiğe rağmen Trabzon'dan alınan farklı galibiyet şampiyonluk şansının devamı adına önemliydi. Son sözümüzde Avni Aker için olsun;

Trabzonsporlu değilim ama kapanışında içim 'cız' etti. Yıllardır gelip gidiyoruz.

Bir sürü hatıra biriktirmişiz. Kapanışın F.Bahçe'yle olması bizlerin de son kez Avni Aker'i görmemize, burada son bir maç izlememize vesile oldu.

Özleyeceğiz...