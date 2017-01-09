Merkez hücumu

Önce Şener'den başlayalım. Allah sakatlık vermesin, maşallahı var.

Sezonun ilk yarısında hem ofansif hem de defansif anlamda en çok katkı yapan oyuncuydu. İlk hazırlık maçında gördük ki, ikinci yarıda da yine en çok katkıyı o yapacak. Ozan ve yeni transfer Karavayev'in sağ bek mevkisinde oynayabildiğini biliyorum. Lakin ikisinin de gerçek mevkisi değil. Alternatif bir sağ bek transferi yapılmayacağını duydum. Bu durumda taraftarlar her maç dua edecek, "Şener'e bir şey olmasın" diye...

Denizlispor karşısında Fenerbahçe'nin oyun planında önemli bir değişiklik vardı.

Hücum ederken sadece kanatları kullanarak oynayayan sarı- lacivertlilerin artık yeni bir planı var. Merkez hücumu... Advocaat kampın ilk gününden beri bu yeni sistemi takıma öğretmeye çalışıyor.



İyi bir takım oyuncusu

Ligin ikinci yarısında, özellikle kanatları iyi kapatan rakipler karşısında merkezden hücum etmenin iş yapacağını düşünüyorum.

Bu yeni plan bile Advocaat'ın ligimizi ne kadar iyi tanıdığının bir göstergesi...

Herkes Karavayev'i merak ediyor. İlk maçında 1 gol-1 asistle oynamak önemlidir.

Taç çizgisine yakın oynamasına rağmen her atakta içeri katederek oynadı.

İnatçı ve pozisyonları ısrarla takip ediyor.

Ondan bir Lens etkisi beklemiyorum açıkçası... Lakin iyi bir takım oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Tabii daha net konuşabilmek için bir kaç maç daha izlemek gerek. Bu tip maliyeti az, kariyerinin başında ve başarıyı hedefleyen oyuncular, daha az stres altında oldukları için ligimizde iş yapar. Son olarak, Advocaat ligin ikinci yarısında merkez oyununu düşünüyorsa orta sahaya transfer yapılması şart. Zira mevcut orta saha oyuncuları merkez hücumuna çok uygun değiller.