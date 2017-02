İnguinal Herni (Fıtık)

Önceki maçların tersine, daha önde basarak başladı F.Bahçe. Skrtel bile, dikine oynayıp, 10 numara pası veriyordu. 2 dakika dolmadan 2 orta yapan Stoch ise "şut dışında da bir şey yapayım" çabasındaydı. İlk dakikalardaki sıkıntıları, top kazanmadaki iştahlarını, topu kullanma becerisinde gösterememeleri idi.

Futbolun "beceri" yönü eksik oyuncularla oynamanın, Volkan'ın kötü ortalarının sıkıntısı maçın 4 te birlik bölümünde bir tane bile isabetli orta yapamamak ve Josef dışında kaleyi bulamamakla yaşanıyordu.

F.Bahçe'nin dar alanda adam geçme ve dikine pas verme zaafiyetini bilen Kasımpaşa da oyunu kendi alanında kabullenince, % 62 ile F.Bahçe'nin topa ilk defa sahip olabildiği ama kilitlenen zevksiz bir oyun izliyorduk.

Sadece Stoch vardı dikine oynamaya çalışan ama onun da kapasitesi bir yere kadardı. Topal ve Josef'in savunma arkasına uzun pas atmaya mecburen soyunmaları da bir başka "sene başı takım mühendisliği" sorunu idi aslında.



Orta çok dokunan yok

İsmail daha iyiydi ama van der Wiel'in zerre katkısı yoktu. Takım 17 ortadan sadece birinde isabet bulabilmişti.

Ortalar da kötüydü, ceza alanında pozisyon alabilme zekası da.

Rakipte de Adem ve Castro inanılmaz beceriksizdi.

Sow-Fernandao değişikliği ile başladı 2. yarı. İştahları ve mücadeleleri artmıştı ama beceri eksikliği hep sorundu.

Kasımpaşa da kontratakları düşününce oyun da nispeten keyifli hale geldi. Dakika 70'i bulduğunda 32 orta yapmıştı F.Bahçe, yani nerede ise 2 dakikada 1 orta ama sadece 4' üne kendi dokunabilmişti. Bir pozisyon dışında Fernandao ile de çözülemeyen bu sorunun bir nedeni de ceza alanında kalabalıklaşamamaktı. Orta başına 1.6 adamla gol arıyordu takım.

Ozan-Salih değişikliği ile biraz daha inceci olmayı denedi Advocaat, geç de olsa. Kapasite sorununun, pasların % 65'ini geriye ve yana oynattığı takımının mücadelesini bile önemsemedi seyirci haklı olarak, maç sonu alkışlı protestolarla.



Tek hedef Krasnodar

Elinde bir Krasnodar'ı kaldı bu takımın.

Freddy'nin kabusunu yaşamamanın tek yolu bu sezon perşembe maçı.

Bence elerler ama seyirciyi fıtık ettikleri (İnguinal Herni) lig için geçmiş oldu gibi gözüküyor.