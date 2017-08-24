Yürü git uşağum!

Şahane başlangıç, muhteşem sezona giriş, 7 golle gelen 6 puan ve daha ligin başında ortaya koyulan net iddia:

"Çaykur Rizespor bu lige çok demli gelmiş, işi bir an önce bitirmek, düştüğü yerden geri çıkmak istiyor."



YENİK DURUMA DÜŞSE BİLE!

Yeşil mavililer önce Adana Demirspor deplasmanında geriye düştü. Ama hiç kuşku yok ki Kweuke'nin varlığı takımı çok motive ediyor. Geriden gelip 3-1 kazanmayı bildiler.

Tabii Hikmet hocanın bu yıl takıma kattığı gençlik hamlesi ve öne çıkardığı isimleri de not düşmemiz gerekir buraya...

Kalede Gökhan (1995), Sağ kanatta Oğulcan Çağlayan

(1996) ve bu yıla damga vuracak isim, Paraguaylı Samudio (1995). İlk iki maçın en öne çıkan üç ismi bu gençler oldu.



?ÜMRANİYESPOR SÜRPRİZ Mİ?

Bu sezon Çaykur Rizespor'dan ve 4-5 takımdan başarılı sonuçlar bekleniyordu ama Ümraniyespor bu takımların arasında yoktu. 2'de 2 galibiyet dikkatleri İstanbul temsilcisine doğrulttu.

Sadece puan olarak değil iyi de futbol oynuyorlar.

Böyle devam ederlerse yolun sonu Süper Lig olabilir.



ERZURUM'UN ŞAHLANIŞI!

Belli ki Osman Özköylü'nün karakteri takıma yansımış. Asla oyuna ve sonuca razı değiller. Sahanız kapalı, önce 2-0, sonra 3-1 geriye düşüyorsunuz; sonuç 4-3 lehinize sonuçlanıyor.

Vallahi bravo!

Balıkesirspor bu maça değil, iki maçta 6 gol yiyen tarafa, defans ve kaleye çok çalışmalı. Durumları zor...



2 HAFTADA 48 GOL ATILDI!

İki haftada 48 golün atıldığı ligde, bu hafta 23 gol kaydedildi. 48 gol iki haftada eşit bölüşülmüş. 24 gol ilk yarılarda, 24 gol ikinci yarılarda atılmış.

Rizespor 7 golle en çok gol atan takım. Hakemler bu iki haftada 7 penaltı çalmış, 3'ü kaçmış. 2 haftada, deplasman takımları 7 galibiyet alırlarken, ev sahipleri 5 kez kazanmışlar. 6 maç ise beraberlikle sonuçlanmış.

Sezon keyifli maçlarla, güzel gollerle başladı. Böyle devam etmesi dileğimiz. TFF 1. Lig bu sezon yine kıran kırana geçecektir.