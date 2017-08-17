Hoş geldin heyecan!

TFF 1.Lig'de hasret bitti; heyecanlar da 25 golle bol gollü bir başlangıçla sona erdi. Ligin düşen yenileri ile çıkan yenilerine hoş geldiniz diyorum. Burası ne yukarının saltanatına, ne aşağının imkansızlıklarına benzer. Burası nevi şahsına münhasır, bambaşka bir yer, bambaşka bir heyecan...

Kimi alıştım der, düşer, kimi kötüyüm der çıkar.

Sonuna kadar heyecanın adresine hoş geldiniz...



Rize'den müthiş bir başlangıç!

Çaykur Rizespor koruduğu kadrosu, tecrübeli hocası ile TFF 1. Lig'e, birinci sıradan merhaba dedi.

Hem de ne deyiş, Manisaspor güçlü kadrosuna rağmen yeşil-mavililer önünde tek golle teselli buldular sadece. Çaykur Rizespor güçlü bir başkandan bayrağı çok daha güçlü bir isme, Kemal Yardımcı'ya devretti.

İlk haftadan demek doğru mu bilmem ama, ilk sıranın müdavimi Çaykur Rizespor olur... Karadeniz ekibinin daha ilk haftadan gösterdiği müthiş performans gelecek adına umut verdi.



Şipşak Adanaspor

İlk maçınıza çıkıp 10 dakikada da 2-0'ı yakalıyorsanız, kimse sizin 90 dakikada 45 dakika siz, 45 dakika rakip etkili oynamış sorgulamaz.

Kemal Kılıç bu oturmuş kadroya, Yener gibi, Abdülaziz gibi isimleri kattı, sırıtmadı.

Kaleyi gencecik İrfancan'a bıraktı, yadırganmadı.

Denizlispor'u değerlendirmek için daha erken.

Beklemek gerek...



Güçlü Dadaş!

İki fiyakalı dönüş yapan eski dostlar, Ankaragücü ve BŞB Erzurumspor Ankara'da kapıştı. Biri içeride, diğeri dışarıda en çok gol atandı ama golsüz bitti.

Golsüz biten maçın iyisi kimdi diye sorarsanız, Erzurumspor'du diyebiliriz.

Dadaşların bu ligde de iş yapacağı şimdiden belli.



Futbolumuzun Altınordu'su!

Haftanın kapanışını Elazığ'da Altınordu yaptı.

Gencecik kadrosu ile, oyunu forse eden, daha arzulu oynayan, lige başlarken iyi mesajlar veren takımın adıydı. Bu şekilde istikrarlı şekilde giderlerse yolun sonunda Süper Lig'i görebilirler.

Elazığspor'un ve Mehmet Altıparmak'ın en az 5 haftaya ihtiyacı var.

Bekleyelim, görelim...