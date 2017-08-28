Topu tribünlere fırlattı, dayaktan zor kurtuldu!
28 Ağustos 2017, Pazartesi
- 0
- 4
Fransa 2. Lig takımı Nancy'nin kalecisi, Brest maçından sonra rakip tribünlere yaptığı hareket nedeniyle az kalsın linç edilecekti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ünlülerden Fenerbahçe-Galatasaray maçı tahminleri (20 Kasım)
- 'Yılın 11' adayları belli oldu: İşte listeye giren tek Türk!
- UEFA kulüpler sıralaması güncellendi... İki Türk takımı yükselişte!
- 'Dişi Ronaildinho' şov yaptı
- Sosyal medyada Lucescu yorumları
- Spor camiası Kayseri'deki hain terör saldırısını kınadı
- Göztepe ve Karşıyaka'nın statları böyle olacak
- Totti'nin vedasına özel 100 harika görsel!
Topu tribünlere fırlattı, dayaktan zor kurtuldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.