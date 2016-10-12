San Marino yıllar sonra golle tanıştı
12 Ekim 2016, Çarşamba
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Dünya Kupası Elemeleri C Grubu karşılaşmasında Norveç'e 4-1 mağlup olan San Marino, 15 sene sonra deplasmanda gol atmayı başardı.
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