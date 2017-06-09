Marcelo Lyon yolcusu
09 Haziran 2017, Cuma
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Beşiktaş, Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo Guedes için Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'la 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
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