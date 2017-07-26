Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatı boyunca birçok spor kulübüne maddi ve manevi destek çıktı. Kendisi de geçmişte bir dönem futbol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, spora ve sporcuya her zaman önem verdi. İşte o kulüplerden biri ise Beşiktaş. İşte Erdoğan'ın Beşiktaş'a destek sağladığı konular...