 Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu - Türkiye Kupası - 23 Ekim 2017 Pazartesi

Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

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Türkiye Kupası 23 Ekim 2017, Pazartesi

Güncelleme: 23 Ekim 2017, Pazartesi 13:52

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak 8 müsabakada düdük çalacak hakemler şunlar:

13.00 Sarıyer-Adana Demirspor: Ramazan Keleş

14.30 Etimesgut Belediyespor-Antalyaspor: Bahattin Şimşek

16.00 Altınordu-Kars 36 Spor: Çağdaş Altay

17.00 Kasımpaşa-Niğde Belediyespor: Özgüç Türkalp

18.30 Aytemiz Alanyaspor-Edirnespor: Onur Karabaş

19.00 Fethiyespor-Adanaspor: Emre Malok

19.00 Kahramanmaraşspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Anagold 24 Erzincanspor: Serkan Tokat

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