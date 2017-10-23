Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Kupası 23 Ekim 2017, Pazartesi
Güncelleme: 23 Ekim 2017, Pazartesi 13:52
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak 8 müsabakada düdük çalacak hakemler şunlar:
13.00 Sarıyer-Adana Demirspor: Ramazan Keleş
14.30 Etimesgut Belediyespor-Antalyaspor: Bahattin Şimşek
16.00 Altınordu-Kars 36 Spor: Çağdaş Altay
17.00 Kasımpaşa-Niğde Belediyespor: Özgüç Türkalp
18.30 Aytemiz Alanyaspor-Edirnespor: Onur Karabaş
19.00 Fethiyespor-Adanaspor: Emre Malok
19.00 Kahramanmaraşspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
20.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Anagold 24 Erzincanspor: Serkan Tokat
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