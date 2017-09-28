KUPA'DA 4. TUR ŞÖLENİ

Turkuvaz Medya’nın 3 yıl daha futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Tur kurası bugün 15.00’te A Spor ekranlarında çekiliyor. Kuraya bu turda katılacak Antalya, Trabzon, Akhisarspor, G.Birliği, Kasımpaşa, Karabük, Alanyaspor ve Osmanlıspor ile heyecan daha da artacak

Ziraat Türkiye Kupası 4. turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak kura çekimine, 3. turu geçen 46 takımın yanı sıra Süper Lig'de geçen sezon 5 ila 13. sıralar arasında yer alan ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Atiker Konyaspor haricindeki Antalyaspor, Trabzonspor, TM Akhisar, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, K. Karabükspor, A. Alanyaspor ve Osmanlıspor takımlarıyla birlikte toplam 54 takım katılacak. Kura çekimi seri başı sistemine göre gerçekleştirilecek ve küçük numarayı çeken takım ev sahibi olacak. 24, 25 ve 26 Ekim tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçları kazanan 27 takım Son 16 turuna adını yazdıracak.

SERİ BAŞI TAKIMLAR

Antalyaspor, Trabzonspor, TM Akhisar, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, K.Karabük, A.Alanya, Osmanlı, Bursa, Kayseri, DG Sivas, E. Y.Malatya, Ç.Rizespor, Adana, Bolu, AÇ Giresun, Altınordu, Elazığ, Denizli, G. Manisa, Gazişehir, Adana Demir, İstanbul, BB Erzurum, Şanlıurfa, Amed Sportif, Gümüşhane.

SERİ BAŞI OLMAYANLAR

Edirne, Hatay, Menemen, Erzincan, Sivas Belediye, Sarıyer, Keçiörengücü, Etimesgut, Niğde Bld., Eyüpspor, K.Selçuk, F.Karagümrük, Buca, Tuzla, Kahramanmaraş, Fethiye, A.Afyon, Ofspor, Ankara Demir, Çorum, Kızılcabölük, Kars 36 Spor, Tire, Orhangazi, Batman Petrol, Y.Bursa, Y.Altındağ.