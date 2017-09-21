Derbide gülen Adanaspor

Kupada 3. turda iki Adana ekibi karşı karşıya geldi. TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, 3. Lig 1. Grup takımlarından Kozan Belediyespor'a konuk olduğu müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Adana'nın golleri, Bahattin, Abdülaziz ve Oğuz Han'dan gelirken; ev sahibinin tek sayısını Oğuzhan Malcı kaydetti. İki kırmızı kart çıkan karşılaşmayı her iki ekip de 10 kişi tamamladı.