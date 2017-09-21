 Derbide gülen Adanaspor - Türkiye Kupası - 21 Eylül 2017 Perşembe

Derbide gülen Adanaspor

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Türkiye Kupası 21 Eylül 2017, Perşembe

Güncelleme: 21 Eylül 2017, Perşembe 00:53

Kupada 3. turda iki Adana ekibi karşı karşıya geldi. TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, 3. Lig 1. Grup takımlarından Kozan Belediyespor'a konuk olduğu müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Adana'nın golleri, Bahattin, Abdülaziz ve Oğuz Han'dan gelirken; ev sahibinin tek sayısını Oğuzhan Malcı kaydetti. İki kırmızı kart çıkan karşılaşmayı her iki ekip de 10 kişi tamamladı.

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