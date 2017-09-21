Batman sürprizi

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Göztepe, A Spor'dan yayınlanan maçta 3. Lig 1. Grup takımı Batman Petrol'a 3-1 yenilerek 3. turda kupaya veda etti. Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak büyük sükse yapan sarı-kırmızılılar, 31'de Ngando'nun penaltı golüyle öne geçti. Batman bu gole devrenin bitmesine 1 dakika kala Celal'ın kafa golüyle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İKİNCİ yarıda ise sahada Batman şov vardı. Emre 65'te savunmanın hatasını affetmeyip altı pasta ağları sarstı: 2-1. Hemen 2 dakika sonrasında bu sefer Muhammet, soldan yapılan ortada arka direkte kafayla fileleri havalandırdı: 1-3.



GÖZTEPE ŞOK OLDU

Yediği gollerin şokunu üzerinden atamayan Göz-Göz, kalan sürede sonucu değiştirecek golleri bulamadı ve 3. Lig 1. Grup'ta 2 yenilgi, 1 beraberlikle henüz galibiyeti bulunmayan Batman'dan eli boş döndü.





BATMAN Petrol'un Göztepe zaferi, Batmanlıları 17 yıl da geriye götürdü. 1999 yılında Süper Lig'e yükselme mücadelesinde yarı finalde İzmir ekibiyle eşleşen kırmızı-beyazlılar, iki toplarının da direkten döndüğü mücadelede rakibine 2-1 yenilerek elenmişti. Güneydoğu temsilcisi, sarı-kırmızılıları kupada saf dışı bırakarak 17 yıl sonra bir nebze olsun rövanşı almış oldu.