 24 Erzincanspor turladı - Türkiye Kupası - 21 Eylül 2017 Perşembe

24 Erzincanspor turladı

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Türkiye Kupası 21 Eylül 2017, Perşembe

Güncelleme: 21 Eylül 2017, Perşembe 15:43

24 Erzincanspor turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında 24 Erzincanspor, normal süresi 2-2 biten maçta Eskişehirspor'u uzatmalar sonunda 4-2 mağlup ederek rakibinin kupanın dışına itti.

Rakibine mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Eskişehirspor'da, teknik direktör Sergen Yalçın da son maçına çıktı. Maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Yalçın, mücadelenin ardından görevi bırakacağını açıklamıştı

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