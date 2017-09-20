 Yeni Malatya kupada rahat turladı - Türkiye Kupası - 20 Eylül 2017 Çarşamba

Yeni Malatya kupada rahat turladı

İnegölspor'u 2-0 yenen Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupasında bir üst tura yükseldi.

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Türkiye Kupası 20 Eylül 2017, Çarşamba

Güncelleme: 20 Eylül 2017, Çarşamba 15:10

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, İnegölspor'a konuk oldu.

A Spor ekranlarından yayınlanan mücadelede Yeni Malatyaspor'a turu getiren goller Emanuel Dening'den geldi. Sahadan 2-0 üstün ayrılan Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı.

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