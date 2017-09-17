A Spor’da şölen
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam edecek. A Spor, nefes kesecek kar şılaşmalardan 18’ini HD kalitesi ile canlı yayınlayacak
Türkiye Kupası 17 Eylül 2017, Pazar
Güncelleme: 17 Eylül 2017, Pazar 00:52
Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye ile buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki futbol şovunu HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. Adrenalinin zirve yaptığı 2. turun ardından bu kez 92 takım, 4. tura adını yazdırmak için sahaya çıkacak. 19, 20 ve 21 Eylül'de tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalardan 18'i A Spor'dan canlı yayınlanacak. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.
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