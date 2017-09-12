ZTK'da 3. tur programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19, 20 ve 21 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak 3. tur karşılaşmalarının programı şöyle:

19 EYLÜL SALI:

13.00 Tokatspor-Kahramanmaraşspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.00 Anadolu Bağcılar-Konya Anadolu Selçukspor (Mahmutbey)

13.45 Şanlıurfaspor-Pazarspor (Mardin 21 Kasım)

14.30 Diyarbekirspor-İstanbulspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

15.00 Payasspor-Amed Sportif Faaliyetler (Payas İlçe)

15.30 SBS İnşaat Kırklarelispor-Niğde Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.30 Menemen Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Bergama 14 Eylül)

15.30 Muğlaspor-Etimesgut Belediyespor (Muğla Atatürk)

15.30 Bandırmaspor-Çorum Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Gazişehir Gaziantep (Bodrum İlçe)

16.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Kayserispor (Van Atatürk Şehir)

17.00 Balıkesirspor Baltok-Kars 36 (Balıkesir Atatürk)

19.00 Boluspor-Sinopspor (Bolu Atatürk)

19.00 Kemerspor 2003-Sivas Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

19.00 Mersin İdmanyurdu-Orhangazi Belediyespor (Mersin)

20 EYLÜL ÇARŞAMBA:

13.00 İnegölspor-Evkur Yeni Malatyaspor (İnegöl İlçe)

14.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Gümüşhanespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

14.30 Batman Petrolspor-Göztepe (16 Mayıs Şehir)

15.00 Sancaktepe Belediyespor-Elazığspor (Maltepe Hasan Polat)

15.00 Erzin Belediyespor-Fatih Karagümrük (Erzin Şehir)

15.00 Hatayspor-Ergene Velimeşespor (Antakya Atatürk)

15.00 Kozan Belediyespor-Adanaspor (İsmet Atlı)

15.00 Hacettepe-Yeni Altındağ Belediyespor (Cebeci İnönü)

15.00 Keçieröngücü-Silivrispor (Aktepe)

15.00 Kastamonuspor 1966-Ofspor (Kastamonu Gazi)

15.00 Denizlispor-Düzcespor (Denizli Atatürk)

15.30 Tuzlaspor-Zonguldak Kömürspor (Tuzla Belediye)

15.30 Bergama Belediyespor-Sarıyer (Bergama 14 Eylül)

15.30 Yeşil Bursa-Karşıyaka (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.30 Kocaeli Birlikspor-Edirnespor (Alparslan Türkeş)

16.00 Akın Çorap Giresunspor-Cizrespor (Giresun Atatürk)

17.00 Altay-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor (İzmir Atatürk)

19.00 Adana Demirspor-Bayrampaşa (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Gaziantepspor-Tire 1922 (Gaziantep)

19.00 Altınordu-Sultanbeyli Belediyespor (Bornova)

19.00 Bucaspor-Pendikspor (Yeni Buca)

19.00 Manisaspor-Arsinspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Samsunspor-Ankara Demirspor (Stat açıklanmadı)

20.30 Fethiyespor-Nazilli Belediyespor (Fethiye İlçe)

20.30 Bursaspor-Tarsus İdmanyurdu (Bursa Büyükşehir Belediye)

21 EYLÜL PERŞEMBE:

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Eskişehirspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

15.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Stat açıklanmadı)

15.00 Kızılcabölükspor-Ümraniyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)

16.00 Demir Grup Sivasspor-BUGSAŞ Spor (Yeni 4 Eylül)

17.30 Afjet Afyonspor-MKE Ankaragücü (Afyonkarahisar Yeni Şehir)

19.30 Çaykur Rizespor-Nevşehirspor Gençlik (Çaykur Didi)