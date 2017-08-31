Sinop tarih yazdı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçında, Trabzonspor'un eski maestrosu Alanzinho ve Bursaspor'da oynayan Teteh Bangura transferleriyle ses getiren Bölgesel Amatör Lig ekibi Sinopspor, 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Tokat ilinin takımı Erbaaspor'u penaltılar sonucu 6-5 yenerek tarihinde ilk kez 3. tura yükseldi. A Spor'dan yayınlanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda 67'de Erbaa, gole çok yaklaştı. Kudret'in ortaşut karışımı vuruşu direkten döndü. Normal süre 0-0 bitti ve uzatmalara geçildi.



PENALITLARDA 5'TE 5

Uzatmalarda ikinci yarıda oyuna giren Sinop'un 34 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Alanzinho, 94'te sağdan kaçan Muharrem'e pasını attı. Muharrem çizgiye inip ortaladı. Savunma kafayla uzaklaştırmaya çalışırken, Sinan önünde kalan topu yarım voleyle ağlara gönderdi: 1-0. Mor-beyazlıların sevinci sadece 5 dakika sürdü. Erbaa'da Kudret'in soldan yaptığı ortaya Berk dokunamadı, Ozan arka direkte bomboş pozisyonda eşitliği sağladı: 1-1. 120 dakika beraberlikle sonuçlandı ve 3. tura yükselecek takımı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda ev sahibi 5 penaltıyı da gole çevirirken, Erbaaspor ise 1 penaltı kaçırdı. Sinopspor, 6-5'lik sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez 3. tura adını yazdırdı.



ALANZİNHO FARK YARATTI

Sinopspor'un yıldız transferi Alanzinho, Karadeniz ekibinde ilk resmi maçına Erbaa karşısında çıktı. İkinci yarıda oyuna giren 34 yaşındaki Brezilyalı maestro, Sinop'un golünde atağı başlatan futbolcu oldu ve klasını gösterdi. Tecrübeli orta saha, penaltılarda da topun başına geçen ilk isim oldu ve ağları bulmakta zorlanmadı.